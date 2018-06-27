«لوبي الأندية» يفرض لائحة سقف الرواتب

معتز الشامي، معتصم عبد الله (دبي)

أحالت الجمعية العمومية ملف لائحة سقف الرواتب، لاجتماع خاص يجمع الأندية المحترفة بلجنة دوري المحترفين الأحد المقبل في دبي، للتصويت على التعديلات المطلوبة التي رأت الأندية بأنها تمثل ضمانات كافية لالتزام جميع الأطراف بنظام سقف الرواتب وعدم اختراقه وتقديم عروض للاعبين من «تحت الطاولة» بالمخالفة لفئات السقف الأربع، والتي تصل الفئة الأولى فيها إلى 2 مليون و500 ألف للاعب، وتكون الفئة الأخيرة فيها 600 ألف درهم للاعب في الموسم.

وعلمت «الاتحاد» أن عدة اتصالات واجتماعات عقدت أمس، في اليوم التالي لـ «العمومية» على مستوى مسؤولي الأندية المحترفة، بهدف تشكيل «لوبي» لفرض وجهة نظر موحدة على اجتماع الأحد المقبل الخاص بفرض لائحة سقف الرواتب.

وكان اتحاد الكرة قد أقر اللائحة في اجتماع مجلس الإدارة أواخر مايو الماضي، ولكنه تراجع عن ذلك عقب اجتماع بالأندية المحترفة عقده الخميس الماضي وقرر إلغاء اللائحة الجديدة وإبقاء القديمة كما هي دون إضافات أو تعديل، وهو ما اعترضت عليه بعض الأندية وأصرت على مناقشته خلال اجتماع الجمعية العمومية، رغم مخالفة ذلك للمادة 59 من النظام الأساسي، وعلمت «الاتحاد» أن المستشار القانوني أقر خلال اجتماع الجمعية العمومية عدم قانونية وضع بند مناقشة سقف الرواتب ضمن جدول أعمال العمومية، ولكن المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد خير الأندية حول هذا الأمر، ولم يعترض أي ناد على طرح الموضوع للنقاش، الذي انتهى بتحويل الملف لاجتماع خاص بالأندية المحترفة برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي.

وتفيد المتابعات أن جبهة رفض تعديل اللائحة وإضافة أي بنود جديدة عليها يقودها نادي النصر، بالإضافة للوصل وشباب الأهلي والشارقة، بينما جبهة الموافقة على التعديل وتضمين بنود جديدة أكثر صرامة تضم الوحدة والعين والجزيرة، وتجري خلال الساعات القليلة المقبلة اتصالات بين الأندية لتشكيل تكتلات تفيد في التصويت على القرار النهائي خلال الاجتماع المقبل والذي سيصدر منه توصيه نهائية ترفع لمجلس الإدارة للاعتماد الرسمي خلال فتح باب القيد الصيفي 11 يوليو المقبل.