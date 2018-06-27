«طائرة الظفرة» تفاضل بين لاعبين آسيوي وأوروبي

أسامة أحمد (دبي)

تفاضل شركة الظفرة للألعاب الرياضية بين لاعبين آسيوي وأوروبي للعب مع الفريق الأول للكرة الطائرة في ظهوره الأول بـ «الأضواء» من أجل التعاقد مع الأجنبي الذي يمثل إضافة حقيقية للمشاركة مع الفريق في مسابقات الرجال. وأوضح مرشد خلفان المرر عضو مجلس إدارة الشركة المدير التنفيذي أن فريق الطائرة بدأ التجمع مبكرا من أجل اختيار اللاعبين المواطنين وخصوصا أنه يشارك لأول مرة في دوري الرجال خلال الموسم الجديد حيث نسعى لرسم صورة طيبة عن الطائرة الظفراوية.

وأكد أن الاستعدادات في أروقة الظفرة تجرى على قدم وساق بعد استقطاب اللاعبين على صعيد الرجال والبراعم، مشيرا إلى أن مشاركة الفريق في بطولة ناس الأخيرة حققت الأهداف المرجوة بعد أن وقف الجهاز الفني على إمكانات اللاعبين من أجل الدفع بهم في الموسم الأول للظفرة في دوري الرجال وخصوصا إننا نتطلع أن تحقق هذه المشاركة الأهداف المرجوة. وأشار إلى أن فريق الرجال سيلعب 4 مباريات تجريبية قبل خوض غمار موسم الطائرة الذي يبدأ بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة متطلعا أن يقدم الظفرة كل ما عنده في الموسم الجديد الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية. وكانت شركة الظفرة قد أسندت مهمة مدرب الفريق الأول إلى المصري رشاد عياد حيث عمل الجهاز الفني خلال الأيام الماضية على اختيار اللاعبين بمواصفات خاصة، فيما سيتولى فيصل الحمادي مهمة إداري فريق الرجال.