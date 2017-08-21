منصات المعارضة السورية الـ3 تلتقي في الرياض اليوم

عواصم (وكالات)

تنطلق في الرياض اليوم، أولى جلسات الحوار بين أطياف المعارضة السورية بمشاركة منصتي القاهرة وموسكو المعارضتين إضافة إلى الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأوسع شرائح الجماعات المناهضة لنظام الأسد الحاكم، بهدف التحضير لجولة جنيف المقبلة. وتسعى الهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض) لتشكيل وفد موحد إلى مباحثات جنيف في ضوء دعوات أممية. وأكد كبير المفاوضين في وفد المعارضة، محمد صبرا، في تغريدة على تويتر، أن الاجتماع لن يخرج عن ثوابت الثورة، مطالباً منصتي موسكو والقاهرة بالاعتراف بها قبل الحديث عن توحيد المعارضة التي تستمد شرعيتها من الشعب السوري.

وذكرت مصادر المعارضة أنها تعمل على تشكيل وفد مفاوض بالتنسيق مع الفصائل المقاتلة لكن لا يشمل الأكراد. وقال مسؤول في الائتلاف إن اجتماعات عقدت وتعقد في أنقرة والرياض للعمل على تشكيل وفد مفاوض بالتنسيق مع الفصائل المسلحة. وكما هو الحال في الجولات السابقة، تطل عقدة التمثيل المعارضة لتثير المزيد من الخلافات بين الأطياف التنافرة.