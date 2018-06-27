صقر القاسمي يفتتح دورة استشراف المستقبل بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي دورة البناء الإستراتيجي واستشراف المستقبل في القطاع الرياضي ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 30 منتسبا يمثلون 20 ناديا من أجل تمكين وتأهيل الشباب والكوادر البشرية العاملة في أندية الشارقة لتحسين جدوي العمل الإداري والفني.

يحاضر في الدورة الدكتور موفق الزياد وتستهدف أعضاء مجالس الإدارات في الأندية وأعضاء لجان التميز والتخطيط الإستراتيجي في الأندية وموظفي التخطيط الإستراتيجي والتميز وتركز على عدد من الموضوعات منها مدخل للتخطيط الاستراتيجي وأدوات التحليل الاستراتيجي وبناء الخطة الاستراتيجية وتصميم إطار عام للخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية وتصميم مؤشرات الأداء وإدارة المخاطر ومدخل لاستشراف المستقبل.

وأكد الشيخ صقر القاسمي أن الدورة التدريبية تأتي تزامنا مع مرحلة إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لمجلس الشارقة الرياضي باعتبار أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لمختلف الأعمال، كما أن هذه الدورة ماهي إلا استمرار لجهود سابقة تستهدف تمكين الشباب على المستوى الرياضي والمهني بجانب المبادرات السابقة للمجلس وهي طرح برنامج الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة وبرنامج تمكين القيادات الرياضية بالتعاون مع أكاديمية دراسا.

وأوضح أن الفترة المقبلة تشهد طرح برنامج دبلوم مهني في الإعلام الرياضي والاتصال ودبلوم أكاديمي تخصصي في الإدارة الرياضية بالتعاون مع كلية المجتمع في جامعة الشارقة. مضيفا أن المجلس يطلق المبادرات المهمة من وقت لآخر لاستغلال المواهب الرياضية وتسخير كل الظروف المواتية لهم لتقديم أقصى ما يملكون لتحقيق الإنجازات.