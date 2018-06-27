  • الخميس 14 شوال 1439هـ - 28 يونيو 2018م

معسكر إعدادي للألعاب العالمية أبوظبي 2019

6 أسابيع تدريبات لـ «أصحاب الهمم» في عالم دبي للرياضة
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تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

وجهت اللجنة المنظمة المحلية الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الحدث الرياضي والإنساني الأكبر في العالم، دعوة إلى أصحاب الهمم للمشاركة في معسكر رياضي صيفي يقام ضمن فعالية «عالم دبي للرياضة»، وذلك لتشجيع أصحاب الهمم على ممارسة الرياضة والتعرف إلى البرامج والفعاليات المختلفة التي تنظمها اللجنة، تمهيداً للحدث الضخم التي تستضيفه أبوظبي، مارس القادم.

يتدرب المشاركون على مدار الأسابيع الستة القادمة، تحت إشراف نخبة من المدربين القادمين من أكاديمية جست بلاي الرياضية وجولدز جيم للياقة البدنية في ثلاث رياضات أولمبية مختلفة هي كرة القدم وكرة السلة والدراجات الهوائية، لتحفيز أصحاب الهمم على الاندماج في المجتمع من خلال ممارسة الرياضة الموحدة.

وبهذه المناسبة قال خلفان المزروعي مدير عام اللجنة المنظمة المحلية، الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: «نحن سعداء بتنظيم هذه الفعالية التي تساهم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب الهمم في الدولة، للتعرف إلى ما نقدّمه من برامج وفعاليات مختلفة، للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لإدماج أصحاب الهمم في المجتمع والمشاركة في مسيرة التطور بمختلف الفئات والقطاعات».

وانطلقت فعاليات المعسكر التدريبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومركز دبي التجاري العالمي وإعمار العقارية الشريك الرسمي للجنة المنظمة المحلية.

وبدوره صرح أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية: «سعداء بالمشاركة في العمل على استضافة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتي تندرج كجزء أساسي من برنامج إعمار العقارية للمسؤولية المجتمعية، ونتطلع لاستضافة مبادرات وفعاليات أخرى في مرافقنا السكنية والتجارية العديدة في الدولة، لضمان نشر الرسالة السامية لحركة الأولمبياد الخاص». ... المزيد
     
 

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