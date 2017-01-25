«أبوظبي للسياحة» تنظم 19 فعالية دولية ضمن خطتها الترويجية للعام الجاري

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن خطتها الترويجية الخارجية للعام الجاري حيث تشارك وتنظم 19 فعالية من معارض وجولات تعريفية في 10 دول رئيسة بالصين والهند ودول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية.

وقال مبارك النعيمي مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن الخطة الترويجية للعام الجاري سيتم تعزيزها بالتركيز على أسواق أكثر، إضافة إلى زيادة عدد الجولات والمعارض الترويجية مقارنة بالعام الماضي، حيث سيتم المشاركة وتنظيم 19 فعالية من معرض وجولة تعريفية خلال العام الجاري مقارنة مع 15 فعالية العام الماضي. ويبلغ عدد الجولات التعريفية التي تنظمها الهيئة العام الجاري 8 جولات، وتشارك في 11 معرضاً.

وأوضح النعيمي أنه سيتم التركيز للعام الحالي على 6 أسواق رئيسة وهي الهند والصين ودول الخليج، إضافة إلى السوق الألماني والأمريكي والبريطاني.

وبين أنه من ضمن الخطة ستتم الشراكة مع شركات سفر وسياحة كبرى بأبوظبي لدعم الخطة الترويجية من خلال تقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات لهم في في الدول المستهدفة في حملاتهم الترويجية مثل تقديم التسهيلات لهم في المطارات، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الجولات والمعارض تحت مظلة الهيئة.