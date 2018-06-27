600 ألف درهم جائزة الشارقة للأسرة الرياضية

الشارقة (الاتحاد)

كشف مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، عن القيمة المالية الإجمالية لجوائز الدورة الثانية من الجائزة التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، والبالغ قيمتها 600 ألف درهم في فئاتها الأربع.

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 300 ألف درهم، وهي مخصصة لفئة «الأسرة الرياضية»، التي تمنح لأفراد الأسرة الواحدة من الرياضيين، فيما تم تخصيص 100 ألف درهم لكل فائز في كلٍ من فئة «أسرة بطل»، التي تستهدف الأسر التي أسهمت في تأسيس بطل رياضي أو بطلة رياضية، وفئة بطل ذي إعاقة التي تم استحداثها في هذه الدورة تماشياً مع نهج الدولة الرامي إلى دعم شريحة ذوي الإعاقة وإعادة دمجهم في المجتمع، وفئة المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية المستحدثة هذا العام أيضاً.

كما كشف مجلس الأمناء عن الاستمرار في استقبال طلبات الأسر حتى 12 ديسمبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني، ‬وتشترط ‬الجائزة ‬في ‬المرشحين ‬أن ‬يكونوا ‬من ‬مواطني ‬الدولة ‬وأن ‬يكونوا ‬أصحاب ‬إنجازات ‬وإسهامات ‬رياضية ‬متميزة ‬على ‬المستوى ‬المحلي ‬والخارجي ‬بصفة ‬فردية ‬أو ‬جماعية ‬ويشمل ‬ذلك ‬جميع ‬الرياضات، ‬علماً ‬بأن ‬الإعلان ‬عن ‬الفائزين ‬وتكريمهم ‬سيكون ‬خلال ‬حفل ‬يقام ‬مطلع ‬العام ‬المقبل.