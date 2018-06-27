قوة دفع ثلاثية لـ «الأولمبي» في معسكر هولندا

دبي (الاتحاد)

استدعى البولندي ماسيج سكوزرا مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، أحمد العطاس، راشد محمد عمر، وعلي عيد للانضمام لقائمة المنتخب، المعسكر حالياً في هولندا، بعدما تجددت إصابة محمد عبد الباسط، واستدعاء اللاعبين عمر جمعة ربيع، وزايد العامري لأداء واجب الخدمة الوطنية.

بهذا يستمر تواجد 26 لاعباً في القائمة الحالية للمنتخب، هم: سلطان عبدالله المنذري، عبدالله علي النقبي، محمد حسن الشامسي، أحمد راشد سلطان، سالم سلطان الشرجي، خالد إبراهيم هلال، محمد سلمان العكبري، خالد عبدالرحيم باوزير، عبدالرحمن العامري، خليفة مبارك الحمادي، محمد عمر العطاس، أحمد محمد العطاس، عبدالله غانم جمعة، حمد جاسم الجسمي، ماجد إبراهيم سرور، حسين عبدالله، محمد خلفان الحراصي، إسماعيل خالد خميس، شاهين سرور الدرمكي، أحمد ربيع الغيلاني، جاسم يعقوب البلوشي، عبدالله حسن النوبي، محمد خلفان المسماري، أحمد العطاس، راشد محمد عمر، علي عيد.