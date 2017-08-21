السفير اليمني يشيد بحملة «وصية زايد بأهل اليمن»

أبوظبي (وام)

أشاد فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة بإطلاق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية «حملة وصية زايد بأهل اليمن» التي تستهدف دعم أسر الشهداء والجرحى في بلاده وإدخال السعادة والفرحة في قلوبهم بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

ووصف السفير اليمني الحملة التي تأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر- بأنها لفتة كريمة تجسد دور دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة وجهودها في تعزيز استجابتها الإنسانية، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة، ما جعلها من أكثر دول العالم عطاء وسخاء على الساحة اليمنية. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن الحملة تعكس متانة العلاقات الأخوية والروابط الأزلية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتترجم وفاء القيادة الإماراتية الرشيدة من خلال العمل على تنفيذ وصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

ونوه بأن هذه الحملة تأتي لتتسق مع المبادرات الإنسانية التي قدمتها وتقدمها الإمارات والمتمثلة في حملات الإغاثة وإجلاء الجرحى للعلاج في الخارج، وآخرها التكفل بعلاج 90 جريحاً في المستشفيات الهندية، مشيراً إلى تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وبناء وإعادة ما دمرته ميلشيات الحوثي وصالح.