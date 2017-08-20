«الهلال» تعيد الحياة لمحطة كهرباء عتق

عدن (الاتحاد)

وصلت أمس أول شحنات الوقود إلى محطة عتق المركزية لتوليد الطاقة الكهربائية والمقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ضمن الدعم الإغاثي المقدم لتعزيز المنظومة الكهربائية، ورفع المعاناة عن الأهالي جراء انقطاع التيار الكهرباء لفترات طويلة.

وتبنت «الهيئة» تقديم وقود للمحطة المركزية من أجل إعادة الحياة لهذا القطاع الذي يعاني تدهوراً كبيراً في منظومته، حيث وصلت أولى الدفعات والتي تبلغ 36 ألف لتر من الديزل.

وأشار مدير كهرباء شبوة، عوض الأحمدي إلى أن هناك تواصلاً مع الأشقاء الإماراتيين بشأن تقديم مساعدات عاجلة لقطاع الكهرباء في المحافظة، وتحسينه خلال الفترة القادمة ضمن الجهود الإنسانية التي تبذل من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لتحسين الخدمات الأساسية في شبوة. وقدم مدير كهرباء شبوة الشكر والتقدير للجهود الخيرة والأعمال الإغاثية التي تبذلها الإمارات للتخفيف من معاناة الأهالي في مختلف القطاعات الأساسية والتي ستسهم في إنعاش الحياة وتطبيعها بشكل متكامل.