الجيش اليمني يضبط أسلحة إيرانية بالجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

تمكن الجيش الوطني اليمني من ضبط شحنة أسلحة وأجهزة لاسلكية كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر منطقة الجوف، حيث أحبط الجيش محاولة لتهريب شحنة أسلحة وذخائر في منطقة الريان شرق محافظة الجوف.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني في الجوف، العقيد عبدالله الأشراف، إنه يعتقد أن شحنة الأسلحة قادمة من إيران، مرجحاً أن تكون قدمت من محافظة المهرة على الحدود مع عمان. كما تم القبض على سيارة من أصل أربعة فرت باتجاه منطقة الرملة على طريق العبر المتجه نحو صعدة.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، زرعت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية ألغاماً في طريق عام، حيث تفجرت بها سيارة يمني مع أبنائه، وأحرقت أخرى بقذائف لمنع إسعاف الجرحى في انفجار اللغم بالمحافظة.

وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الانقلاب قامت باستهداف سيارة المواطن «حزام طاهر اللقاحي»، بلغم أرضي، وأحرقت بقذيفة سيارة المواطن «أحمد محمد علي الصبولي»، أثناء ما كانوا يستعدون لإسعاف المواطن حزام وأبنائه المصابين بإصابات بالغة جراء انفجار اللغم بسيارتهم.