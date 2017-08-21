فرح يودع المضمار في لقاء برمنجهام

برمنغهام (أ ف ب)
يخوض البريطاني مو فرح سباقه الأخير على المضمار، وذلك أمام الجمهور البريطاني في لقاء برمنجهام ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى اليوم، آملاً تقديم أداء أفضل من نهائي سباق 5 آلاف م، ضمن بطولة العالم التي اختتمت في لندن الأسبوع الماضي.
ويشارك البريطاني البالغ من العمر 34 عاما، في سباق 3 آلاف م، وذلك بعد أسبوع على نهاية بطولة العالم التي احتفظ فيها بلقبه في سباق 10 آلاف م، إلا أنه اكتفى بالفضية في سباق 5 آلاف م.
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وستكون المشاركة في لقاء برمنجهام الأخيرة لفرح على مضمار بريطاني، علماً أنه من المقرر أن يودع المضمار بشكل كامل في لقاء مدينة زوريخ السويسرية في الدوري الماسي الأسبوع المقبل.