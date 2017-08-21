فرح يودع المضمار في لقاء برمنجهام

برمنغهام (أ ف ب)

يخوض البريطاني مو فرح سباقه الأخير على المضمار، وذلك أمام الجمهور البريطاني في لقاء برمنجهام ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى اليوم، آملاً تقديم أداء أفضل من نهائي سباق 5 آلاف م، ضمن بطولة العالم التي اختتمت في لندن الأسبوع الماضي.

ويشارك البريطاني البالغ من العمر 34 عاما، في سباق 3 آلاف م، وذلك بعد أسبوع على نهاية بطولة العالم التي احتفظ فيها بلقبه في سباق 10 آلاف م، إلا أنه اكتفى بالفضية في سباق 5 آلاف م.

وكانت هذه الخسارة الأولى لفرح منذ سباق 10 آلاف م في مدينة دايغو الكورية الجنوبية عام 2011، وتمكن البريطاني خلال الأعوام الماضية من كسر الهيمنة الأثيوبية والكينية على سباقي 5 آلاف و10 آلاف م، محرزاً الذهب في بطولتي العالم 2013 و2015، ودورتي الألعاب الأولمبية لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

وستكون المشاركة في لقاء برمنجهام الأخيرة لفرح على مضمار بريطاني، علماً أنه من المقرر أن يودع المضمار بشكل كامل في لقاء مدينة زوريخ السويسرية في الدوري الماسي الأسبوع المقبل.