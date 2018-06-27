لوحة «منقذ العالم».. مرآة تعكس التسامح الإماراتي

إميل أمين

ربما كان أنفع وأرفع ما عرفته تجربة الإمارات العربية المتحدة في حاضرات أيامنا بجانب نهضتها التقنية ومشروعاتها التكنولوجية، ريادتها في مجال الآداب والفنون، تلك اللغة التي توحد البشر من حولها، عبر المتاحف والمعارض، ومن خلال قاعات المؤتمرات وعبر التلاحم الإنساني من الشرق والغرب، وقد أضحت الإمارات وعن حق بمثابة «رواق الأمم» الذي عرفه اليونان قبل أكثر من ألفي سنة.

ما الذي تعنيه لوحة الفنان العالمي، والمبدع المخترع متعدد المواهب «ليوناردو دافنشي» والتي عرفت باسم «منقذ العالم»؟ وهل ما تعنيه يتعلق بها كمجرد لوحة فنية تعلق في متحف وإن كان بقدر جمال وإبداع متحف اللوفر أبوظبي، أم أن هناك فلسفة بعينها تبقى قائمة وراء اختيار اللوحة ووضعها بما تحمله من معنى ومبنى إنساني؟ يمكن للمرء أن يستفيض في الشرح غير أن هناك منطلقين لابد من الوقوف أمامهما في تحليل الحدث الإنساني والفني المتعلق بعرض متحف اللوفر- أبوظبي لهذه اللوحة رائعة الجمال، نادرة الوجود:

أولاً: إنها تعكس فكرا تقدميا للقائمين على هذا الصرح الحضاري الجديد الذي يضيف للإمارات ألقاً على ألق، أي المتحف وما به، وتفتح الأبواب واسعة أمام تلاقي الشرق والغرب من حول ركيزة الفنون بوصفها أداة لتوحيد الأمم والشعوب من حولها، وباختصار غير مخل، يخلق الفن حوارا فيما الأصوليات تقيم جدرانا عالية، تقرب الفنون بين القلوب والعقول، فيما أدوات الشر تجعل الجحيم مقيما بالقرب منا، عوضا عن أن يكون ملكوت الله في داخلنا.

ثانيا: اختيار اللوحة التي جعل دافنشي بطلها السيد المسيح يشي بمقدار التسامح والتصالح القائمين في النفس الإنسانية الإماراتية، التصالح مع الذات من منطلق جذور وتراث عروبي وإسلامي سمح وحنيف، قابل للآخر ومنفتح عليه، ذات تعي جيدا أن الحضارة الإنسانية هي معين لكل البشر من مختلف الأديان والمذاهب والأجناس والأعراق، صب فيه الجميع حال الفيض، وأخذ منه الكل عند الحاجة.