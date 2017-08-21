«الأجسام» يخوض بطولتي آسيا والعالم

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية المشاركة في بطولة مستر أولمبيا لقارة آسيا المقررة في هونج كونج أكتوبر المقبل وبطولة العالم للشباب والماسترزالمقررة في رومانيا نوفمبر المقبل. ويمثل المنتخب في بطولة رومانيا عبد العزيز قحطان بوزن 75 كجم، وموسى الماس بوزن 80 كجم، وفهد الجنيبي بوزن 85 كجم، وسلمان عجيل بوزن 90 كجم، وإبراهيم الدهماني بوزن 100 كجم، ويشارك في مسابقة الفيزك راشد محمد جمعة، وفي الكلاسيك موسى البلوشي، بينما ستعلن اللجنة الفنية في الاتحاد أسماء اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب في بطولة آسيا بعد أن اختارت قائمة واسعة تعمل على اختيار أفضل خمسة لاعبين منهم.

من جهته، قال أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد إن المنتخب مقبل على استحقاقين مهمين جداً، خلال المرحلة المقبلة في مدة زمنية متقاربة وخلال 30 يوماً تقريباً لذلك يعمل الجهازان الفني والإداري في الاتحاد باجتهاد عالٍ .