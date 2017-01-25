5% تراجع مبيعات التجزئة من الهواتف الذكية خلال 2016

حسام عبدالنبي (دبي)

انخفضت مبيعات الهواتف الذكية في دولة الإمارات خلال عام 2016 بنسبة لا تتجاوز 5% بالمقارنة بالعام السابق، نتيجة لتأثر قطاع تجارة التجزئة بشكل عام بالتصحيح الحادث في القطاع العقاري، والتراجع النسبي في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية مثل النفط، حسب صلاح خوري، المدير العام للمتجر الوطني في مجموعة «JK Group»، متوقعاً أن تستقر المبيعات عند المعدلات ذاتها خلال النصف الأول من عام 2017، ثم تبدأ في الزيادة، اعتباراً من الربع الأخير من العام ذاته.

وأكد خوري، في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مؤتمر صحفي عقدته الشركة في دبي أمس للإعلان عن دخول المجموعة في شراكة مع ويكو، ماركة الهواتف الذكية الفرنسية، أن مبيعات الهواتف الذكية في متاجر التجزئة داخل دولة الإمارات تقدر حالياً بنحو 30 ألف هاتف شهرياً، وذلك بالنسبة لفئة الهواتف المتوسطة ومنخفضة الأسعار وغير شاملة عمليات إعادة التصدير، مشيراً إلى أن ماركات آبل وسامسونغ و«إل جي» تسيطر على حصة تزيد على 60% من المبيعات.

وأوضح خوري، أن سوق الهواتف الذكية في الإمارات لم يتأثر بالتقلبات الحادثة في أسعار صرف العملات العالمية وصعود الدولار الأميركي ومن ثم الدرهم الإماراتي، عازياً ذلك إلى أن السوق لا يعتمد بشكل كبير على الهواتف المنتجة في أوروبا، ولكن ربما يكون التأثر في عمليات إعادة التصدير إلى عدد من الدول، خاصة دول شمال أفريقيا، بسبب انخفاض أسعار صرفها مقابل الدولار.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن المتجر الوطني، الشركة الرائدة في مجموعة JK Group عن دخوله في شراكة مع ويكو، ماركة الهواتف الذكية الفرنسية، ليعمل بمثابة الموزّع الحصري لهذه الماركة في سوق الإمارات. وسيتولّى المتجر الوطني من خلال هذه الشراكة المبيعات على الأرض وعمليات توزيع منتجات ويكو في كل متاجرها في الإمارات، وبما يساعد الماركة الفرنسية في التوسّع في البلد، بالإضافة إلى تعزيز رؤيتها.

من جهته، قال كاشف صديقي، مدير المبيعات في الإمارات العربية المتحدة لشركة «ويكو»، إن الشركة سجّلت حضورها في أكثر من 30 بلداً حول العالم، لتحل خلال فترة قصيرة جداً في قائمة أفضل 5 شركات في أوروبا الغربية في العام 2016 وفي المرتبة الثانية في السوق المفتوح في فرنسا، كما أنّها تحقّق نجاحاً كبيراً في الأسواق الأوروبية الأخرى، حيث استطاعت أن تصل أيضاً إلى المرتبة الثانية، وأضاف أن الشركة الفرنسية قامت بشحن أكثر من 10 ملايين من الهواتف عالمياً في العام 2016 مع أكثر من 15 مليون مستخدِم حول العالم. وأفاد عتيق أحمد شمسي، المدير العام في قسم العمليات في المتجر الوطني المحدود المسؤولية:«كان العام 2016 عاماً جيداً جدًّاً بالنسبة لنا، بدءاً من إطلاق متجرنا الجديد في أبوظبي إلى الاحتفال باليوبيل الذهبي للشراكة مع كانون.