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«الجوية» يناقش تجهيزات مونديال التزلج
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تاريخ النشر: الأحد 20 أغسطس 2017

دبي (الاتحاد)

يناقش اتحاد الرياضات الجوية والمنظمة العليا لبطولة العالم للتزحلق على الماء في الاجتماع الذي يعقد مساء اليوم في مجلس سكاي دايف آخر المستجدات الخاصة بالإعداد للبطولة المقررة في دبي من 24 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر.

ويترأس الاجتماع نصر حنوده النيادي رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة ، حيث سيتم الوقوف على موقع البطولة والتجهيزات الخاصة باللجنة المنظمة العليا واللجان العاملة ورجال الاتحاد الدولي والضيوف والموقع الإلكتروني وفنادق الإقامة الخاصة بالمشاركين ورفع الاحتياجات الأساسية للجان العاملة إلى جانب مناقشة الرسائل المتبادلة مع الاتحاد الدولي والهيئات المحلية والخارجية ذات الصلة واستعراض التقارير المختلفة للجان.

     
 

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