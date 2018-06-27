فرنسا تبدأ الخطوات التنفيذية للمشاركة في «إكسبو 2020»

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

بدأت الحكومة الفرنسية اتخاذ الخطوات التنفيذية للإعداد لمشاركتها في فعاليات إكسبو 2020 دبي المقرر انعقاده في شهر أكتوبر من العام 2020 ويمتد لفترة ستة أشهر، حيث تم تشكيل لجنة استراتيجية تضم 11 عضواً من مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمشاركة في الحدث العالمي.

ووفقاً للجدول الزمني الذي تم الكشف عنه يتوقع أن تباشر فرنسا عمليات بناء جناحها في موقع إكسبو خلال الربع الأول من 2019، والانتهاء من التنظيم الداخلي للجناح بشكل كامل في يونيو من العام 2020، ومن عمليات الديكور في شهر سبتمبر، تمهيداً للمشاركة التي تمتد لستة أشهر.

ومنذ أن أعلنت الحكومة الفرنسية عن مشاركتها رسمياً في إكسبو 2020 في أبريل الماضي، باشرت تأسيس شركة كفوركس بهدف الإعداد وتنظيم تنفيذ المشاركات الفرنسية في المعارض المنظمة من قبل المكتب الدولي للمعارض وكذا المشاركة في معرض إكسبو 2020.

وبحسب الجدول الزمني لمشروع المشاركة الفرنسية في إكسبو عقدت اللجنة الاستراتيجية اجتماعها الأول خلال شهر يونيو الجاري، ومن المقرر وفقاً للجدول أن يتم الإعلان عن إعادة تأكيد المشاركة الفرنسية بالمعرض في شهر أكتوبر 2018 مع اختيار الجناح والتصميم والديكور، يليه الإعلان عن تعيين المفوض العام في شهر نوفمبر.

وقال إريك لانكييه المفوض الفرنسي العام في المعرض الدولي إكسبو دبي 2020 ورئيس شركة كوفرس: «يتيح معرض إكسبو دبي 2020 لفرنسا فرصة فريدة لتجميع شركاتها الدولية لتعرض أمام العالم إمكاناتها الابتكارية الخاصة بالمدن المستدامة والأراضي المتصلة والأطر الجديدة للحياة».