منتخب اليد يبدأ التدريبات في معسكر مقدونيا

عماد النمر (دبي)

بدأ منتخبنا لكرة اليد تدريباته في معسكره الخارجي في العاصمة المقدونية سكوبيه، الذي يستمر حتى 30 من أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للمشاركة في تصفيات بطولة آسيا التي تقام في كوريا الجنوبية يناير المقبل. وتقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب الجزائري صالح بو شكريو بمشاركة جميع اللاعبين.

وحرص محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد على الاتصال مع البعثة، وطالب الجميع ببذل كل الجهد من أجل إنجاح المعسكر، كما تواصل الأمين العام نبيل عاشور للوقوف على أحوال البعثة، وتمنى للجميع التوفيق وتحقيق كل الأهداف المرجوة والاستفادة القصوى من البرنامج الإعدادي للمنتخب. وقال محمد الحمادي مدير المنتخب إن البداية مبشرة، وجميع الأخبار الواردة من مقر إقامة البعثة تدعو للتفاؤل بنجاح المعسكر،مشيراً إلى أن المنتخب سيخوض أول مبارياته الوديةالأربعاء المقبل ضمن أربع تجارب .