منتخبنا يبدأ المشوار بلقاء كندا

تايبيه (الاتحاد)

يستهل منتخب الجامعات للكرة الطائرة مشاركته في دورة اليونيفرسياد الصيفية الـ29، بلقاء نظيره الكندي في الدور التمهيدي الذي يشهد غداً مباراته الثانية أمام إيران وبعد غد سويسرا ثم يلتقي قبرص والأرجنتين على التوالي يومي الخميس والجمعة المقبلين. وتعد طائرة الإمارات الممثل العربي الوحيد في هذه اللعبة في الدورة التي تحتضنها تايوان حتى نهاية الشهر الجاري، وانطلقت فعالياتها أمس.

ويضم المنتخب 12 لاعباً 7 منهم تحت 20 سنة، ومن بينهم 3 ناشئين شاركوا في البطولة العربية في الأردن بداية الشهر الحالي.

وقال عوض المنصوري مدير المنتخب إنه كان العربي الوحيد في الاجتماع الفني العام لممثلي منتخبات هذه اللعبة في اليونيفرسياد، مشيراً

إلى أن غياب مشاركة الدول العربية في هذه اللعبة أو في غيرها ربما لبعض الظروف التي تمر بها بالدرجة الأولى منها عدم إقامة معسكرات داخلية وخارجية قبل انطلاق هذه الدورة.

وأشار المنصوري إلى تقديم بعض التقارير المتعلقة بأهلية اللاعبين وهوياتهم والأمور الفنية الأخرى.

وأضاف: تقرير اللجنة الفرعية تناول الشروط الخاصة بحكام اللعبة والبروتوكول المتبع والملابس وبعض القوانين الأخرى الخاصة، وضرورة الالتزام بها.