الصربي أنديج بطل «الشطرنج الخاطف»

مصطفى الديب (أبوظبي)

‫توج الأستاذ الدولي الكبير الصربي ألكسندر إنديج بلقب بطولة الشطرنج الخاطف، ضمن منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، وهي البطولة التي أقيمت لمدة يوم واحد بمشاركة 190 لاعباً من 40 دولة، منهم 175‬ لاعباً مصنفاً و64 من حملة الألقاب الرفيعة.‬

وأعرب ألكسندر عن سعادته بنيل أول ألقاب المهرجان هذا العام، بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة مما يقربه من قائمة أفضل لاعبي العالم في الشطرنج الخاطف.

وقال: المهرجان يحظى بسمعة كبيرة بين دول العالم للمستوى التنظيمي الرائع، وحسن الضيافة والشعور بالأمن والأمان في الإمارات الرائعة.

على جانب آخر، خطف لاعب منتخبنا سالم عبد الرحمن الأنظار في مباراة الاستعراضية التي خاضها ضد 24 لاعباً ولاعبة ونجح في الفوز بجميع المباريات‬‬، وجاء اختيار الرقم 24 ليقترن بعدد نسخ المهرجان منذ انطلاقته عام 1991.‬

من جهة أخرى، نظمت لجنة العلاقات العامة في نادي أبوظبي للشطرنج زيارة للوفود المشاركة في المهرجان التي تضم 55 جنسية من مختلف الدول أمس الأول لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وقد أشادت الوفود بالتحفة المعمارية ووفاء أهل الإمارات لقيادتهم.

من جهته، أعرب مهدي عبد الرحيم عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج عن سعادته بمستوى البطولة التي تشهد تطوراً في المستوى الفني في كل نسخة، مشيداً بجهود القائمين عليها ومثنياً على كوادر نادي أبوظبي للشطرنج التي تعمل على إنجاح كل فعاليات النادي وإظهارها في أجمل حلة.

وقال: البطولة تسير بمعدلات فنية عالية لمشاركة عدد كبير من الأستاذة الدوليين وعدد كبير من أصحاب التصنيف العالمي وتحظى باهتمام عدد كبير من المهتمين باللعبة على مستوى حضور المباريات والمتابعة عبر مواقع الإنترنت خاصة أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية تنقل البطولة على الهواء، بجانب مواقع التواصل الاجتماعي التي تتفاعل مع الحدث بكل لغات العالم.‬