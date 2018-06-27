«الإمارات للألمنيوم» تنجز %50 من أعمال إنشاء منجم البوكسيت في غينيا

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن إنجاز 50% من أعمال إنشاء مشروع منجم البوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به في جمهورية غينيا بغرب أفريقيا.

ويعمل حالياً أكثر من 4000 عامل غيني -90%منهم من مدينة بوكي- على إنجاز مشروع «غينيا ألومينا كوربوريشن» الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 1.4 مليار دولار، ومن المتوقع تصدير أول شحنة بوكسيت من المشروع خلال النصف الثاني من العام 2019.

وبمجرد دخول المشروع حيز التشغيل الكامل، من المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 12 مليون طن من البوكسيت سنوياً، وأن يصل تعداد القوى العاملة فيه إلى نحو 1000 موظف كمتعاقدين مباشرين ومقاولين.

وتمتاز غينيا بامتلاكها أكثر من 7 مليارات طن من موارد البوكسيت -المادة الخام الرئيسية التي يُستخلص منها الألمنيوم- أي ما يزيد على ربع إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المادة، كما يشتهر البوكسيت الغيني بكونه أحد أكثر منتجات البوكسيت جودة على مستوى العالم.

وتغطي منطقة التعدين التابعة لشركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» في مدينة بوكي الواقعة شمال غرب غينيا، مساحة تبلغ 690 كيلومتراً مربعاً، وتحتوي على أحد أضخم احتياطيات رواسب البوكسيت في غينيا. ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من المناجم القائمة في المنطقة والتي تديرها شركات تعدين أخرى.

ويتواجد البوكسيت بالقرب من أسطح الهضاب المنخفضة في منطقة التعدين التي تعمل فيها الشركة. ومن المقرر أن تتم عملية التعدين بطريقة الحفر والتفجير داخل الحُفَر المفتوحة، على أن تجري عمليات تطوير ومعالجة الطبقات التي تحتوي على البوكسيت بشكل تتابعي خلال دورة حياة عملية التعدين.

وسيتم نقل البوكسيت المستخرج عبر خطوط السكك الحديدية القائمة التي تستخدمها شركات التعدين الأخرى، إلى ميناء كامسار الواقع على بعد حوالي 70 كيلومتراً من موقع المنجم. وتعمل شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» حالياً على بناء خط سكك حديدية لربط منجمها ومرافق التحميل التابعة لها مع خطوط السكك الحديدية الحالية. وبمجرد وصول شحنات البوكسيت إلى الميناء، سيتم نقلها بواسطة الأحزمة الناقلة بطول 5.3 كيلومتر على امتداد الرصيف البحري للميناء، ومن ثم تحميلها على ظهر عبَّارات الشحن. ويقع ميناء كامسار على نهر نونيز على بعد 17 كيلومتراً من البحر المفتوح، ولا يمكن الوصول إليه من قبل أضخم السفن في العالم.