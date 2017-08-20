359 متسابقاً في «ياس مول وعالم فيراري»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك 359 متسابقاً في سباق «ياس مول وعالم فيراري» المجتمعي للجري الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي أمس الأول داخل ياس مول وعالم فيراري وسجل نجاحاً كبيراً.

وشهد السباق ثلاث مسافات رئيسية 2.5 كلم، و5 كلم، و10 كلم، حيث أقيم ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لعام 2017، ودعم مساعيه الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الدراجات الهوائية.

وأسفرت نتائج سباق الـ2.5 كلم (إناث) عن فوز جوليانا شاتوت بالمركز الأول للفئة العمرية تحت 10 سنوات بزمن وقدره 12:05:45 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 11 إلى 15 فازت أنتونيا سانوسي بزمن 22:05:74 دقيقة، وفي الفئة العمرية المفتوحة فازت كايلي بارتوز بالمركز الأول بزمن 12:08:49 دقيقة، وفي فئة (الذكور) فاز باول دوبيوس بزمن 12:14:68 دقيقة في سباق تحت 10 سنوات، وللفئة العمرية من 11-15 سنة فاز أميرو سانوسي بزمن 10:43:39 دقيقة، وفي الفئة المفتوحة فاز مايتالال باريار بزمن 09:03:14 دقيقة.

وجاءت نتائج سباق الـ5 كلم (إناث) على النحو التالي: فوز كيرينا نافارو تحت 10 سنوات بالمركز الأول بزمن 36:13:27 دقيقة، وفوز إليزابيث داروش بالمركز الأول بفئة 11-13 سنة بزمن 35:32:74 دقيقة، كما فازت ميهاك جوراني بلقب فئة من 14إلى 16 سنة بزمن 32:59:14 دقيقة، قيما نجحت تيتيانا ميلتسيلفا من الفوز بالسباق المفتوح بزمن 18:29:42 دقيقة،، في حين فازت فاليري فاجليهورت بفئة (الأساتذة) بزمن 22:22:86 دقيقة، وتوجت ماريانا كانون بلقب فئة (المخضرمون) بزمن 39:40:74 دقيقة.