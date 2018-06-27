أبوظبي واسكوتلندا (الاتحاد)

قامت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «أكوينور» النرويجية متعددة الجنسيات (ستات أويل) سابقاً، بتركيب نظام بطاريات جديد لتخزين الطاقة الكهربائية التي تولدها محطة «هايويند سكوتلاند»، أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية على نطاق تجاري في العالم، على أن يتم قريباً البدء بعمليات اختبار هذا النظام.

وتأتي أهمية هذا المشروع كونه الأول على مستوى العالم الذي يتم من خلاله ربط محطة لطاقة الرياح البحرية بنظام لتخزين الطاقة. ويهدف هذا المشروع إلى اختبار وتقييم إمكانيات تقنيات التخزين المتطورة الجديدة، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز قدرة محطات الطاقة المتجددة على تزويد الشبكات الرئيسية بالكهرباء، من الناحيتين التقنية والتجارية.

وجرى تركيب نظام بطارية «باتويند»، ضمن منشأة على الشاطئ المحاذي للمحطة العائمة، وهو قادر على تخزين 1.2 ميجاواط من الطاقة أي ما يعادل القدرة التخزينية لأكثر من 1.3 مليون جهاز آيفون. ويهدف هذا المشروع إلى الحد من التفاوت في إنتاج الطاقة تبعاً لتوافر مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي تعزيز القيمة التجارية للكهرباء التي تولدها محطة «هايويند سكوتلاند».

وبعد نجاحهما في تنفيذ مشروع نظام «باتويند»، سوف تعمل «مصدر» و«أكوينور» على استكشاف سبل الاستفادة من هذا النظام في تحسين العمليات التشغيلية وخفض التكلفة في محطات أخرى لطاقة الرياح، ما يفسح المجال أمام توفير فرص تجارية جديدة ضمن قطاع طاقة الرياح العالمي المتنامي.