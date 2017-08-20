ختامية «التاج الثلاثي» على كأس زايد اليوم

عصام السيد (وارسو)

يحتضن مضمار سلوسفيك بالعاصمة البولندية وارسو، اليوم فعاليات الجولة العاشرة من كأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة الثالثة الذي يعد «الجولة الثالثة والختامية للتاج الثلاثي الأوروبي» على كأس زايد لمسافة 2600 متر والبالغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو. كما تقام الجولة الثانية عشرة لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «أفهار»، والتي يشارك فيها 10 فارسات من أوروبا وأفريقيا، ويبلغ إجمالي جوائزها المالية 30 ألف يورو، وتقام الجولة السابعة من بطولة العالم لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 1600 متر البالغ إجمالي جوائزها المالية 20 ألف يورو، بمشاركة 10 فرسان وفارسات.

يقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية. ويجتمع للجولة الثانية عشرة لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «أفهار» 10 فارسات، أبرزهم الفارسة المغربية زينيب البيرول التي حققت 12 فوزاً من إجمالي 81 مشاركة، أبرزها عبر «لالا ملكة» في سباق بري كونسيرتيو في مضمار الجديدة.

وتمثل ألمانيا الفارسة مونيكا لوبك الفائزة في 10 سباقات من إجمالي 74 مشاركة، والمجرية سينج سوتاك الفائزة في 84 سباقاً من أصل 776 مشاركة، والأيرلندية جيليان ريان والهولندية بيانكا ويلمستجن.

وتنافس صاحبة الأرض البولندية كورنيليا فريسل الفائزة بـ175 سباقاً من أصل 448 مشاركة، والسويدية جوليا بريستيس التي حققت 6 انتصارات من إجمالي 60 مشاركة.

وتمثل النرويج الفارسة دينا هيجوم التي حققت 24 فوزاً من إجمالي 153 مشاركة، أبرزها بطولة كأس لونجين للسيدات، والسويسرية شيرلي كوش والبريطانية جوانا ميسون.

أما الجولة السابعة من بطولة العالم لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين لمسافة 1600 متر يشارك بها 10 فرسان وفارسات، ويتطلع الجميع لنيل شرف الفوز في هذا السباق لنيل شرف المشاركة في الجولة الختامية للبطولة بأبوظبي في نوفمبر المقبل.

ويمثل المغرب الفارس مراد زابوت الفائز في 8 سباقات من أصل 138 مشاركة أبرزها سباق بري ليموزين، ولأول مرة يشارك الفارس لاجار ميسبوف من أذربيجان، وهناك الفارسة البلجيكية زوي فاندي فيلدي الفائزة 13 مرة من إجمالي 380 مشاركة أبرزها مونديال «أم الإمارات» للسيدات في وارسو، وتسعى لتحقيق الفوز الثاني.

ويمثل ألمانيا الفارسة ميلينا آيهم والفارسة المجرية جورجينا فورس، وأيرلندية دامين ميليا، والنرويجية سيلجا ستورن، ويمثل أصحاب الأرض الفارسة إيرنوسيز وجيك، والسويدي ليام دوران، والبريطاني جوناثان فيشر.