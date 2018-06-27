الذهب ينخفض مع تحول المستثمرين إلى أصول ملاذات آمنة أخرى

بنجالورو (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر أمس، مع تماسك الدولار وتحول المستثمرين إلى أصول آمنة أخرى، في ظل توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة مجدداً.

وبحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية للجلسة الثالثة على التوالي، وانخفضت 0.3% إلى 1255.51 للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر عند 1253 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2% إلى 1257.30 دولار للأوقية.

واستقر الدولار مقابل سلة عملات، بعدما زاد 0.4% في الأسواق الخارجية لينهي موجة خسائر استمرت أربع جلسات وانخفض فيها لأدنى مستوى في أسبوعين.

ويؤدي ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة الأميركية إلى تقلص الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة، لأن ذلك يزيد من تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 16.20 دولار للأوقية.

وكان المعدن انخفض في الجلسة السابقة لأدنى مستوى منذ الأول من مايو عند 16.10 دولار.

ونزل البلاتين 0.8% إلى 858.50 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 958.15 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل عند 929.72 دولار للأوقية أمس الأول.