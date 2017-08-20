«يونايتد» يقسو على سوانسي بـ «رباعية»

لندن (د ب أ)

أكد النجم المصري محمد صلاح مجدداً أهميته في تشكيلة ليفربول، وبث الحيوية والنشاط في صفوف الفريق بمجرد نزوله وسط الشوط الثاني، ليقود الفريق إلى فوز ثمين وصعب على كريستال بالاس في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وعزز مانشستر يونايتد بدايته الرائعة في الموسم الحالي، وحقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة بفوز ساحق 4 /‏‏ صفر على مضيفه سوانسي سيتي في افتتاح مباريات المرحلة.

وفي بقية المباريات التي أقيمت، فاز ليستر سيتي على برايتون 2 /‏‏ صفر، وساوثهمبتون على ويستهام 3 /‏‏ 2، وويست بروميتش ألبيون على مضيفه بيرنلي 1 /‏‏ صفر، وواتفورد على مضيفه بورنموث 2 /‏‏ صفر.

على استاد «آنفيلد»، بث صلاح الحيوية والنشاط في صفوف ليفربول بمجرد نزوله في الدقيقة 61، وقاد الفريق لتهديد مرمى كريستال بالاس بشكل أكبر ليقوده إلى الفوز الثمين بالهدف الذي سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 73. ورفع ليفربول رصيده إلى أربع نقاط فيما مني كريستال بالاس بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.