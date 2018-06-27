مصر تشتري 3.15 مليون طن من القمح المحلي

القاهرة (رويترز)
قالت وزارة التموين المصرية أمس، إن موسم القمح المحلي انتهى في البلاد بشراء 3.150 مليون طن من الفلاحين مقابل ما يبلغ 12 مليار جنيه (668.9 مليون دولار).
واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، نحو 3.4 مليون طن قمح من الفلاحين في موسم عام 2017.
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واشترت الحكومة القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر بين 570 و600 جنيه للأردب بناء على درجة النقاوة مقارنة مع حوالي 575 جنيها للأردب العام الماضي.
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وقال معهد سيجنت للأبحاث «في أعقاب الإعلان عن زيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود، نتوقع ارتفاع التضخم مجددا لعدة أشهر، وقد ترفع لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة لفترة وجيزة في الخريف قبل أن تستأنف الاتجاه النزولي مع تراجع التضخم».
وأعلنت مصر هذا الشهر مجموعة من إجراءات التقشف الجديدة، ورفعت أسعار الوقود بأكثر من 50% وأسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط بينما رفعت سعر مياه الشرب لنحو مثليها.