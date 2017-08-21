الصهباني: لا وقت للكلام قبل مواجهة الهلال

العين (الاتحاد)

قال مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير فرق العين، إن الفريق دخل أجواء مباراته الآسيوية، مؤكداً: «المرحلة الحالية معنية بالتركيز ومضاعفة الجهود، ولا وقت للكلام لأن من يود معانقة المجد مطالب بإظهار روح التحدي والرغبة في تحقيق النتيجة القوية عملياً، والمباراة التي يخوضها الفريق غداً غاية في الأهمية ليس للنادي فحسب بل لمدينة ودولتنا الحبيبة، لأن العين ممثل الوطن في القارة حالياً».

وأكمل: المواجهة غاية في الأهمية والعين مطالب بتحقيق أفضل نتيجة على ملعبه وبين جماهيره الوفية، والتي من المؤكد ستمنح اللاعبين الدافع القوي، وتمهد طريق عبور «الزعيم» إلى الدور نصف النهائي، قبل مباراة الإياب في الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل في الرياض.

وزاد: سنعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق هدفنا كإدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير وكل منتسب إلى هذا الكيان الرياضي الشامخ، ترسيخاً لمفهوم تكامل الأدوار كل من موقعه، والجميع على درجة الجاهزية المطلوبة لمواجهة الهلال. وحول سبب تعديل توقيت موعد المؤتمر والاجتماع الفني للمباراة، قال: «الحقيقة تلقيت اتصالاً هاتفياً من فهد المفرج مدير فريق الهلال السعودي، حول إمكانية تقديم موعد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي، والمؤكد أننا قالبنا طلب الفريق السعودي الشقيق بكل ترحيب.

وحول أجانب الفريق، قال: «أعتقد أن جميع عناصر الفريق بمن فيهم الأجانب بيرج ودوجلاس وشيوتاني وكايو سيحرصون على ترجمة جهودهم التي بذلوها خلال الشهر ونصف الشهر عملياً، والجميع ينتظرون أن يظهر الأجانب أفضل ما لديهم في أول مباراة رسمية للفريق بالموسم الجديد، وكما ذكرت أنه لا وقت للكلام حالياً، وأعتقد أن دوجلاس أمام فرصة كبيرة في أعقاب عودته لتأكيد ثقة المدرب، كما أنه يدرك جيداً أنه مطالب بالقتال وعدم اليأس وطي صفحة الماضي تماماً».