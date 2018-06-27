تباطؤ نمو الاقتصاد الإيطالي في 2019

روما (د ب أ)

حذر الاتحاد العام للصناعة الإيطالية أمس، من تباطؤ التعافي الاقتصادي في البلاد، وأشار إلى وجود «درجة عالية من عدم اليقين» بشأن الخطط الاقتصادية للحكومة الشعبوية الجديدة.

وتوقع الاتحاد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بـ1.3% هذا العام و1.1% في 2019. وكان الاتحاد توقع في نشرته الصادرة في ديسمبر نموا بـ1.5% في 2018 و1.2% في 2019.

وقال الاتحاد: «إيطاليا تنمو بالفعل، ولكن بصورة ضئيلة جدا»، متوقعا أن يؤدي تراجع الطلب العالمي على صادراتها وتراجع الاستثمارات المحلية إلى تباطؤ الاقتصاد.

وأشار الاتحاد إلى أن الأسواق أصبحت قلقة من إيطاليا منذ انتخابات مارس، والتي قادت إلى حكومة ائتلافية بين حزب الرابطة اليميني المتشدد وحزب «حركة خمس نجوم» المناهض للمؤسسية.

واعتبر الاتحاد أنه «من الواضح أن يتم النظر إلى إيطاليا على أنها سبب محتمل لزعزعة الاستقرار العالمي».

وترجع مخاوف الأسواق لأسباب من بينها تعهد الحزبين بسخاء حكومي، دون أن يوضحا مصدر التمويل. وكان الحزبان ألمحا في السابق إلى فكرة الانسحاب من منطقة اليورو، لكن الفكرة لم تعد مطروحة على الطاولة.