«فولكسفاجن» تفتتح مصنعاً في رواندا

كيجالي (د ب أ)
افتتحت مجموعة «فولكسفاجن» أول مصنع لتجميع مركباتها في رواندا أمس، كما أطلقت بصورة متزامنة تطبيقاً لمشاركة قيادة المركبات، وصفته بأنه مثالي لشعب شاب محب للتكنولوجيا.
وأوضحت المجموعة الألمانية أنه سيتم تجميع ما يصل إلى خمسة آلاف مركبة في المصنع الجديد، الذي يوفر 1000 فرصة عمل جديدة، ويخدم هدف المجموعة على المدى الطويل للعب دور رائد في صناعة السيارات الناشئة في أفريقيا.
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وقالت الشركة: «رغم أن سوق السيارات الأفريقية محدود نسبياً، فإن المنطقة يمكن أن تتطور إلى سوق سيارات متنامٍ في المستقبل». ووفقاً للمجموعة، فإن تطبيق خدمات المشاركة والاستدعاء الإلكتروني طورته شركة في كيجالي.
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وتجدر الإشارة إلى أن وسيلة المواصلات الأكثر شيوعاً في رواندا هي حافلات الأجرة الصغيرة.