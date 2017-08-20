التفاؤل والإصرار شعار «الزعيم» قبل «القمة الآسيوية»

العين (الاتحاد)

يختتم فريق العين الليلة تدريباته تحت قيادة مدربه زوران، استعداداً لمواجهة الهلال السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا غداً، حيث شارك في المران جميع اللاعبين وسط حالة من التفاؤل والحماس والإصرار على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية، تقترب بالفريق من نصف النهائي قبل مواجهة العودة في الرياض.

ويخوض العين المباراة بصفوف مكتملة بعد شفاء جميع المصابين، كما وصل اللاعبون إلى حالة جيدة بدنياً وفنياً بعد المعسكر الخارجي الذي خاض خلاله العين عدداً من المباريات الودية المتدرجة، قبل أن يخوض مباراتين في مواجهة المحرق البحريني.

وحرص الجهاز الفني بقيادة زوران خلال التدريبات الأخيرة على الاطمئنان على استيعاب لاعبيه طريقة اللعب أمام الهلال، حيث طالبهم بالحذر وعدم استقبال أي أهداف تصعب من مهمة الفريق خلال مباراة العودة، كما طالب اللاعبين بالتركيز التام أمام المرمى واستغلال الفرص المتاحة، وعدم الوقوع في أي أخطاء، مع محاولة فرض قبضتهم على منطقة المناورات في وسط الملعب، وحرمان الهلال من بناء الهجمات.

وكان العين كشف أمس، عن الزي الجديد الذي سيظهر به الموسم القادم، بحضور غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وحمد بن نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين، وعبدالله جمعة الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، ومحمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف، وسلطان حمد أحمد الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، وعلي مسري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، إلى جانب عدد من أقطاب النادي ولاعبيه القدامى وجماهير كبيرة احتشدت على مدرجات إستاد هزاع بن زايد لمتابعة الحدث، وإعلان المساندة القوية للفريق على هامش التدريب الرئيسي ضمن التحضيرات الخاصة بمواجهة الآسيوية.