تعافي دينار وسندات البحرين بعد المساعدات الخليجية

دبي (رويترز)

تعافى الدينار البحريني من أدنى مستوى في 17 عاما، وارتفعت أسعار سندات المملكة أمس، بعد الإعلان عن البرنامج الخليجي لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.

وقال باركليز في تقرير تحليلي، «حان الوقت لشراء أصول البحرين»، متوقعا أن يؤدي التعهد بالمساعدة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العالميين بشأن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها.

وزاد الدينار إلى 0.37850 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بالسوق الفورية.

وانخفضت العقود الآجلة للدولار مقابل الدينار لأجل عام إلى 210 نقاط أساس من المستوى المرتفع البالغ 408 نقاط الذي سجلته أمس الأول، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016.

وشجع تعافي الدينار المستثمرين على إعادة شراء ديون البحرين.