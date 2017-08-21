الحمرية يفوز على بالمز المجري



تاريخ النشر: الأحد 20 أغسطس 2017 عماد النمر (الشارقة) فاز فريق الحمرية على فريق بالمز أوي فاروش أحد فرق الدرجة الثانية في المجر وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن معسكره التحضيري في العاصمة المجرية بودابست، استعداداً للموسم الكروي الجديد. أحرز أهداف الحمرية البرازيلي ماركوس (هدفين)، وعلي يعقوب، وسيخوض الفريق مباراته الودية الثانية غدا مع فريق دبرتس اجتم سبورت أحد فرق الدرجة الثالثة، على أن يلتقي الأربعاء مع فريق بالمز كاميلا أحد أندية الدوري الممتاز في المجر. وأعرب العراقي جمال علي مدرب الفريق، أن المعسكر يسير بنجاح، بعد أن وفرت إدارة النادي كل الإمكانات التي تساعد على نجاح فترة الإعداد الخارجية، وقال إن الأجواء جيدة جداً، والحالة المعنوية لدى اللاعبين مرتفعة.