وزير المالية البريطاني للصين: ملتزمون بحرية التجارة

بكين (رويترز)

اجتمع وزير المالية البريطاني فيليب هاموند مع نائب رئيس وزراء الصين هو تشون هوا في بكين أمس، في أول أيام زيارته للصين المقررة أن تستمر يومين.

وكتب هاموند في مجلة تساي شين الاقتصادية الصينية أن بريطانيا ملتزمة بدعم التجارة الحرة، وتأمل أن تستغل الفرص غير المحدودة التي تجلبها مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تهدف لإحياء طريق الحرير القديم.

وزيارة هاموند للصين أحدث جولة في محادثات اقتصادية مستمرة منذ وقت طويل بين البلدين، والتي اكتسبت أهمية جديدة لبريطانيا مع تطلعها لإعادة طرح نفسها كشريك تجاري عالمي بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في عام 2019.

كما تأتي الزيارة في ظل التوتر في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة واتهام بكين لواشنطن بالحماية التجارية، وتبادل البلدان فرض الرسوم على السلع التي تستوردها كل دولة من الأخرى والتهديد بفرض المزيد.

وتسعى الصين للحصول على دعم الدول الأوروبية للوصول لأرضية مشتركة في مواجهة الولايات المتحدة التي دخلت في نزاع تجاري منفصل مع الاتحاد الأوروبي.