برانديلي: 5 لاعبين من النصر قادرون على الاحتراف في إيطاليا

وليد فاروق (دبي)

عبر الإيطالي تشيزاري برانديلي مدرب النصر، عن سعادته بأن يتزامن بلوغه سن الـ60 مع خوضه تجربة جديدة، بتوليه مسؤولية تدريب «العميد» في هذه المرحلة العمرية التي يغلفها الحماس والرغبة في تحقيق طموحات غير مسبوقة في هذه المنطقة من العالم.

واحتفل المدرب الإيطالي الكبير أمس بعيد ميلاده مع أسرته في مسقط رأسه في مدينة أورزينوفي الإيطالية في زيارة سريعة، قبل العودة سريعاً إلى دبي لقيادة تدريبات النصر في المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم الجديد.

وفي تصريحات صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الصادرة في مدينة بريشيا شمال إيطاليا، أكد برانديلي أن قبوله تجربة تدريب النصر مع بلوغه الـ60 منحته شعورا بتجديد شبابه، وقال: «الوصول إلى هذا السن هو إعادة اكتشاف الحماس الكامن داخلي، لتحقيق طموحات كبيرة مع هذا النادي».

وأضاف: «حقيقة لم أذهب إلى الإمارات من أجل النزهة أو التمتع بالأجواء هناك في الشتاء، بل أردت خوض تجربة جديدة وطموحة، وأعتقد ووفقا لما رأيته فإن النصر وفي غضون سنوات قليلة، قادر على أن يكون أفضل ناد في آسيا بناء على التطور الذي يتمتع به الفريق».

وكشف برانديلي عن رؤيته أن عددا من لاعبي «العميد» قادرون على الاحتراف في الدوري الإيطالي، وأوضح: «هناك ما بين 4 - 5 لاعبين في النصر قادرون على اللعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي «سيريا أ» بدون أي مشاكل».

وفي نفس الوقت أكد برانديلي أن ارتباطه بكرة القدم الإيطالية مستمر لكنه لن يبكي على رحيله من هناك، خاصة أن كرة القدم بصفة عامة لا تعرف الاستقرار، مشيراً إلى أن هناك سلبيات عديدة تتسم بها اللعبة في إيطاليا أبرزها عدم الثقة في قدرات المدربين الإيطاليين الكبار، مشيراً إلى أن مدرب مثل كلاوديو رانييري نجح في فرض تفوقه خارج حدود إيطاليا، وتحديداً مع ليستر سيتي الانجليزي، وهو في عمر الـ64 حيث حصل معه على لقب الدوري الانجليزي للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن برانديلي له مشوار حافل مع الكرة الإيطالية، حيث تولى مسؤولية تدريب أندية بارما وروما وفيورنتينا، وتولى أيضا الإشراف على منتخب بلاده خلفا لمارتشيلو ليبي بعد الخروج من الدور الأول لمونديال جنوب أفريقيا 2010، وقاده إلى نهائي كأس أوروبا 2012.