أسعار النفط تحلق على ارتفاع

عواصم (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس بأكثر من 3%، بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت نحو 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام تراجعت 9.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مايو لتصل إلى 416.64 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وهذا هو أكبر هبوط أسبوعي في مخزونات الخام الأميركية منذ سبتمبر 2016. وكشفت البيانات أن صادرات أميركا من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي عند 3 ملايين برميل يومياً، وسجلت معدلات التشغيل في مصافي الأميركية أعلى مستوى منذ 2001.

وتلقت الأسعار دعماً بفعل تعطل إمدادات في كندا، ما أدى إلى شح في السوق، وبعدما أبلغ مسؤولون أميركيون المستوردين بوقف شراء النفط الإيراني، اعتباراً من نوفمبر. وقال متعاملون، إن حالة الضبابية المحيطة بالصادرات الليبية دعمت الخام أيضاً. وارتفع خام برنت 2.4% إلى 78.16 دولار للبرميل عند أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع.

وسجلت عقود الخام الأميركي أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 إلى 73.04 دولار للبرميل بعد ظهور البيانات. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأول، إن الولايات المتحدة طالبت جميع الدول بوقف استيراد النفط الإيراني، اعتباراً من نوفمبر.

إلى ذلك، قال مصدر مطلع على بيانات لـ«رويترز» أمس، إن إنتاج النفط الروسي بلغ 11.054 مليون برميل يومياً منذ بداية يونيو ارتفاعاً من 10.97 مليون برميل يومياً في المتوسط في الفترة من مارس إلى مايو. ويفوق ذلك حصة روسيا البالغة 10.947 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق عالمي يهدف إلى خفض إنتاج النفط.

وفي الأسبوع الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون آخرون كبار للنفط، من بينهم روسيا على زيادة إنتاج الخام مليون برميل يومياً بهدف تفادي خطر نقص الإمدادات.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستزيد إنتاجها النفطي، بما يصل إلى 200 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسي العام الجاري 11 مليون برميل يومياً.