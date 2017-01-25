نمو قطاع التجزئة في الدولة 30% خلال 5 سنوات بدعم «إكسبو 2020»

حوار - بسام عبد السميع:

ينمو قطاع التجزئة في الدولة بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة، نتيجة لاستضافة الدولة معرض إكسبو 2020 دبي، حيث تسهم المشاريع الداعمة لاستضافة الحدث إلى تحقيق هذا النمو، بحسب يوسف علي إم. إي، رئيس مجموعة اللولو، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الذي أشار إلى أن المجموعة ستدشن مركزي تسوق جديدين في أبوظبي باستثمارات تبلغ 700 مليون درهم.

وقال علي في حوار مع «الاتحاد» أمس، إن المجموعة ستفتتح مركزاً تجارياً جديداً في مدينة بدع زايد بالمنطقة الغربية، وسيحمل اسم «الغربية مول»، ويتوقع افتتاحه في أغسطس 2018 باستثمارات تبلغ 200 مليون درهم، والثاني «مول مدينة خليفة» في مدينة خليفة «أ»، وسيفتتح في مارس 2019 باستثمارات تبلغ 500 مليون درهم.

وسيقام «الغربية مول» على مساحة 1.5 مليون قدم مربع، ويضم 125 محلاً، وموقف سيارات يتسع لـ 1450 سيارة، وسيضم أحد أفرع اللولو هايبر ماركت، ومركزاً للترفيه العائلي، ومقاهي، وقاعات سينما. وتستغرق فترة إنشائه 24 شهراً. أما «مول مدينة خليفة»، فسيقام على مساحة 1.5 مليون قدم مربع ويضم 125 محلاً، وموقف سيارات يتسع لـ 1450 سيارة، وسيضم أيضاً أحد أفرع مركز اللولو هايبر ماركت، ومركزاً للترفيه العائلي، ومقاهي، وقاعات سينما، وتستغرق فترة إنشائه 24 شهراً.

وتدير مجموعة اللولو حالياً 132 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والهند وإندونيسيا، وتشغل أكثر من 38 ألف شخص من جنسيات مختلفة، وتعتبر أيضاً واحدة من أكبر سلاسل متاجر التجزئة في الشرق الأوسط.