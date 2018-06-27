«اتحاد المصارف» يتوقع نمو أصول القطاع في العام المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مؤتمر اتحاد مصارف الإمارات أن القطاع المصرفي في الإمارات يسجل تحسناً مستمراً من حيث نمو الأصول والربحية خلال العامين الحالي والمقبل نظراً لما تتمتع به الدولة من استقرار في اقتصادها الكلي وأوضاع أسواقها المالية. واختتم المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان «الامتثال التنظيمي في عالمٍ متغير»، أعماله اليوم في العاصمة أبوظبي، والذي استمر على مدار يومٍ كامل مسلطاً الضوء على أبرز التوجهات العالمية في مجال التنظيم والامتثال وما يرافقها من تطوراتٍ تلقي بظلالها على دولة الإمارات والمنطقة.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «لقد سررنا حقاً بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر «الامتثال التنظيمي في عالمٍ متغير»، حيث يشكل علامةً بارزة في مسيرة اتحاد مصارف الإمارات نظراً لأنه يجمع رواد القطاع المصرفي على المستوى المحلي والعالمي تحت سقفٍ واحد لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتنظيم والامتثال وتأثيرها على القطاع المصرفي».