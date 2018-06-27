الفجيرة تستقطب 200 ألف سائح وزائر خلال الربع الأول

السيد حسن (الفجيرة)
أصدر مركز الفجيرة للإحصاء التقرير ربع السنوي لمؤشرات المنشآت الفندقية في الإمارة عن الربع الأول لعام 2018، وذلك لرصد حركة السياحة بالإمارة والوقوف على المؤشرات الرئيسية للمنشآت الفندقية وإجراء مقارنة بين الربع الأول من عام 2018 مع الربع الرابع 2017 وكذلك مقارنته مع الربع الأول المماثل مع العام 2017.
ويشير التقرير إلى ارتفاع نسبة الإشغال في الغرف والشقق الفندقية في الفجيرة بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالربع الرابع من عام 2017، وكذلك ارتفاع بنسبة 2.6% مقارنة مع الربع الأول من عام 2017.
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وبلغ عدد النزلاء في الربع الأول من عام 2018 حوالي 199744 نزيلا منهم 45.8% في فنادق 5 نجوم، و30.1% في فنادق 4 نجوم، ونسبة 8.9 في فنادق 3 نجوم فأقل، وما تبقى بنسبة 15.2% كانوا في استراحات الشقق الفندقية.
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وبلغت إيرادات المنشآت الفندقية حوالي 137 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018 وبلغت حوالي 132 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2017، في حين كانت الإيرادات حوالي 126 مليون درهم في الربع الأول من عام 2017.