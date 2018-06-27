الفجيرة تستقطب 200 ألف سائح وزائر خلال الربع الأول

السيد حسن (الفجيرة)

أصدر مركز الفجيرة للإحصاء التقرير ربع السنوي لمؤشرات المنشآت الفندقية في الإمارة عن الربع الأول لعام 2018، وذلك لرصد حركة السياحة بالإمارة والوقوف على المؤشرات الرئيسية للمنشآت الفندقية وإجراء مقارنة بين الربع الأول من عام 2018 مع الربع الرابع 2017 وكذلك مقارنته مع الربع الأول المماثل مع العام 2017.

ويشير التقرير إلى ارتفاع نسبة الإشغال في الغرف والشقق الفندقية في الفجيرة بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالربع الرابع من عام 2017، وكذلك ارتفاع بنسبة 2.6% مقارنة مع الربع الأول من عام 2017.

وأوضح التقرير أن عدد النزلاء في المنشآت الفندقية زاد بنسبة 12.4% في الربع الأول من عام 2018 عن الربع الرابع لعام 2017، وانخفض بنسبة 1.8% في الربع الأول من عام 2018 عن مماثله في العام السابق الربع الأول 2017، وقد أوضح التقرير كذلك بأن متوسط مدة الإقامة للنزلاء كانت 2.5 ليله لكل نزيل في كل من الربع الأول من عام 2018 والربع الرابع من عام 2017، في حين أن متوسط مدة الإقامة في الربع الأول من عام 2017 كان 2.6 ليله لكل نزيل.

وبلغ عدد النزلاء في الربع الأول من عام 2018 حوالي 199744 نزيلا منهم 45.8% في فنادق 5 نجوم، و30.1% في فنادق 4 نجوم، ونسبة 8.9 في فنادق 3 نجوم فأقل، وما تبقى بنسبة 15.2% كانوا في استراحات الشقق الفندقية.

وأشار التقرير عند توزيع نزلاء الربع الأول لعام 2018 على مجموعات الجنسيات، فقد أشارت المؤشرات إلى اختلاف جنسيات زوار المنشآت الفندقية من مختلف أنحاء العالم، ولكن بنسب متفاوتة، حيث احتلت المرتبة الأولى النزلاء الإماراتيين بنسبة 33% من مجموع النزلاء بالربع الأول من عام 2018، تلاها نزلاء أوروبا بنسبة 27%، ثم نزلاء الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 16%، أما نزلاء الدول العربية غير الخليجية بلغت نسبتهم 10%، وقد تساوت نسبة نزلاء دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء دولة الإمارات مع نزلاء قارة أميركا بنسبة 6% لكل منهما، وتساوى نزلاء كل من دول أفريقيا غير العربية مع نزلاء الدول الأوقيانوسية بنسبة 1% لكل منهما.

وبلغت إيرادات المنشآت الفندقية حوالي 137 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018 وبلغت حوالي 132 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2017، في حين كانت الإيرادات حوالي 126 مليون درهم في الربع الأول من عام 2017.