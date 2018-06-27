«إعمار للضيافة»: الجاذبية السياحية للإمارات تدعم استدامة نمو القطاع الفندقي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة» أن الجاذبية السياحية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة ومنافستها لأشهر الوجهات السياحية العالمية، أسهمت في دعم قدرة القطاع الفندقي بالدولة على مواصلة النمو المحافظة على معدلات إشغال مرتفعة والتغلب على التحديات.

وأوضح هارنيش أن نجاح دولة الإمارات في تنويع منتجاتها السياحية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي والأوبرا في دبي، بالإضافة إلى العديد من المنتجعات الترفيهية، ساهم في جذب شرائح جديدة من السياح إلى الدولة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة نمواً أعلى في الحركة السياحية خاصة مع اقتراب استضافة دبي لفعاليات «إكسبو 2020».

وأشار هارنيش خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعة أمس بدبي للإعلان عن توقيع عقد إدارة «العنوان للفنادق» لأكبر وأشهر فنادق توجو في منطقة أفريقيا وجنوب الصحراء، إلى الفرص التي يوفرها القطاع الفندقي في دبي مازالت كبيرة.

وأوضح أن حركة السياحة في دبي تلقت دعما من نمو أعداد السياح الصينيين بنسبة 60% والروس 100%، منذ بدأت الإمارات منح تأشيرات لدى الوصول لمواطني الدولتين، مضيفاً أن هناك بعض التحديات في الأمد القصير، ولكن على المدي الطويل تتوافر فرص للنمو وتحقيق طفرة قياسية بالتزامن مع استضافة دبي معرض «إكسبو 2020» والمتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة»، إن توجه إعمار للضيافة لمنطقة أفريقيا وجنوب الصحراء، خاصة في دولة توجو، يأتي ضمن خطط المجموعة لدراسة فرص التوسع في القارة الأفريقية التي تمتلك العديد من الفرص الواعدة، مشيراً إلى أن توجو تمتع بمعدلات نمو إيجابية، مضيفاً أن هذا الإعلان هو الأول في توسّع المجموعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وسادس الوجهات العالمية لـ «العنوان» التي تعمل حالياً على مشاريع فندقية في المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين وتركيا والمالديف.

وأضاف أنه من المقرر أن تتولي «العنوان للفنادق والمنتجعات» التابعة لمجموعة «إعمار للضيافة» مسؤوليات إدارة فندق «2 فيفرير لومي توجو»، الواقع في قلب المدينة وأطول مباني توجو والذي يعد معلماً فريداً من نوعه على مستوى المنطقة، والمتوقع إعادة افتتاحه مع العلامة الجديدة خلال الفترة بين أسبوع وشهر من الآن، لافتاً إلى أن فترة العقد تصل لمدة (15) سنة قابلة للتمديد مستقبلاً.

وتم توقيع اتفاقية إدارة الفندق الذي يضم 256 غرفة وجناحاً إضافة إلى 64 شقة فندقية من قبل أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة»، وآشوك جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «كاليان لمشاريع الضيافة توجو إس إيه يو» ومؤسس مجموعة «كاليان» التي تمتلك الفندق.

وأكد هارنيش أن المجموعة لديها حضور قوي في دبي وتوسع مستمر في أسواق عالمية مثل السعودية والبحرين ومصر وتركيا والمالديف، فيما تمتلك 3 علامات تجارية.