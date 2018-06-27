«غرفة الفجيرة» تنظم معرضاً تجارياً لمعدات الصيد

السيد حسن ( الفجيرة )
أعلنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أمس، تنظيم أول معرض لمعدات الصيد والقوارب خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 3 من نوفمبر من العام الجاري بمركز الفجيرة للمعارض.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة أمس، بحضور محمد أحمد محمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة.
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وأشار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة خليفة مسعود، إلى أن الفجيرة تزخر بثروة سمكية وبتنوع الأسماك نسبة لوقوعها خارج الخليج العربي وبمياهها الصافية ما يشجع علي ممارسة مهنة الصيد وهوايات الرياضات البحرية والغطس، وهو ما جعلنا نفكر في تنظيم هذا المعرض للترويج للإمارة في هذا المجال.