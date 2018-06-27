«غرفة الفجيرة» تنظم معرضاً تجارياً لمعدات الصيد

السيد حسن ( الفجيرة )

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أمس، تنظيم أول معرض لمعدات الصيد والقوارب خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 3 من نوفمبر من العام الجاري بمركز الفجيرة للمعارض.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة أمس، بحضور محمد أحمد محمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة.

وقال خليفة مسعود الكندي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المعارض واللجنة المنظمة للمعرض: «إن المعرض تشارك فيه مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية، ويشتمل المعرض على أحدث أنواع معدات الصيد البحري وقوارب الصيد والنزهة وقطع غيار القوارب وإكسسواراتها والمحركات البحرية والقوارب، وأجهزة الملاحة البحرية والصناعات ذات الصلة كتعليب الأسماك وغيرها. وأضاف مسعود، أن المعرض يهدف إلى استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تجارة وصناعة معدات وأدوات الصيد والقوارب بمختلف أنواعها، وأشار إلى أن المعرض سينظم بالتعاون مع نادي الفجيرة للرياضات البحرية، وبمساهمة فاعلة من الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في حرس السواحل، جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا، هيئة المواصلات، جمعية الإمارات للبيئة وميناء الفجيرة.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة خليفة مسعود، إلى أن الفجيرة تزخر بثروة سمكية وبتنوع الأسماك نسبة لوقوعها خارج الخليج العربي وبمياهها الصافية ما يشجع علي ممارسة مهنة الصيد وهوايات الرياضات البحرية والغطس، وهو ما جعلنا نفكر في تنظيم هذا المعرض للترويج للإمارة في هذا المجال.