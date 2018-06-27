«غرفة أبوظبي» تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي مع إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)
التقى محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس بمقر الغرفة، وفداً من الحكومة الإقليمية الإيطالية بوليا، وذلك بحضور عبدالله غرير القبيسي وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام الغرفة، وعدد من المسؤولين في الغرفة.
جاء هذا اللقاء الذي ترأس الوفد الإيطالي فيه جيانا اليزا بيرلينجيريو رئيس قسم التنافسية والأبحاث في مجال الأعمال، للتعرف على غرفة أبوظبي وأهم الخدمات التي تقدمها.
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وقدم محمد المهيري تعريفاً موسعاً عن دور غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة الفاعل والمؤثر على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وكيف تساهم منذ إنشائها في عام 1969 وحتى اليوم في تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية، موضحاً أن من المهام المتميزة التي تقدمها الغرفة توفير أعلى مستويات الخدمة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.
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وثمنت جيانا اليزا استقبال الغرفة للوفد الإيطالي، وما حظيت به من اهتمام للتعريف بغرفة أبوظبي، وإتاحة الفرصة للتعرف على ما تقدمه من خدمات تسهم في تعزيز الاستثمار بين البلدين، وبشكل خاص إقليم بوليا.
وأكدت أهمية تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعود بالفائدة على البلدين.