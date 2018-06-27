«غرفة أبوظبي» تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي مع إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

التقى محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس بمقر الغرفة، وفداً من الحكومة الإقليمية الإيطالية بوليا، وذلك بحضور عبدالله غرير القبيسي وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام الغرفة، وعدد من المسؤولين في الغرفة.

جاء هذا اللقاء الذي ترأس الوفد الإيطالي فيه جيانا اليزا بيرلينجيريو رئيس قسم التنافسية والأبحاث في مجال الأعمال، للتعرف على غرفة أبوظبي وأهم الخدمات التي تقدمها.

ورحب المهيري بالسيدة جيانا والوفد المرافق لها، مؤكداً أن هذه الزيارة تعتبر مناسبة جيدة للتعريف بغرفة أبوظبي وما تقدمه من أفضل الفرص الممكنة للتعاون والتبادل التجاري بين رجال الأعمال والشركات في إمارة أبوظبي، وذلك في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن إيطاليا تحظى بمكانة متميزة بين الشركاء التجاريين في إمارة أبوظبي، فضلاً عن أن العلاقات الإماراتية الإيطالية شهدت تطوراً ملحوظاً في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي بشكل خاص.

وقدم محمد المهيري تعريفاً موسعاً عن دور غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة الفاعل والمؤثر على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وكيف تساهم منذ إنشائها في عام 1969 وحتى اليوم في تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية، موضحاً أن من المهام المتميزة التي تقدمها الغرفة توفير أعلى مستويات الخدمة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وأكد المهيري دور الغرفة في رفع التنافسية بين مؤسسات قطاع الأعمال وتوفير سبل الدعم لأعضائها وقيادة العمل الخاص في الإمارة، فضلاً عن دورها البارز في جذب واستقطاب رجال الأعمال وكبار المستثمرين من كل أنحاء العالم إلى الدولة، وذلك من خلال تقديم الخدمات المتميزة للأعضاء.

وثمنت جيانا اليزا استقبال الغرفة للوفد الإيطالي، وما حظيت به من اهتمام للتعريف بغرفة أبوظبي، وإتاحة الفرصة للتعرف على ما تقدمه من خدمات تسهم في تعزيز الاستثمار بين البلدين، وبشكل خاص إقليم بوليا.

وأكدت أهمية تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعود بالفائدة على البلدين.‬