«كهرباء دبي» تطلق «مجلس الشباب»

دبي(الاتحاد)

‬ أطلقت «ديوا» ‬أمس «‬مجلس ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬للشباب» ‬لتوجيه ‬طاقات ‬الشباب ‬في ‬الهيئة ‬وتمكينها ‬ودعمها ‬في ‬مختلف ‬القطاعات.

ويهدف المجلس إلى الاستفادة من قدرات الشباب في دعم مسيرة التنمية، وإيجاد الأساليب المبتكرة لتفعيل المشاركة الإيجابية للشباب في الهيئة والمجتمع على حد سواء، والتعرف على آراء الشباب بشأن أبرز القضايا المتعلقة بهم، إضافة إلى الإسهام في تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة لدى الشباب، وضمان المزيد من التفاعل بينهم وبين الإدارة العليا في الهيئة، وفتح قناة اتصال جديدة مع «مجلس الإمارات للشباب»، الذي يختص بوضع استراتيجية للشباب بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية للدولة، وتحديد التحديات التي تواجه الشباب واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تنفيذاً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن ضمان مستقبل مشرق مرهون بقدرة الشباب على التطوير ومرتبط بمشاركتهم في عملية البناء والتطوير، أطلقنا مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب لتقديم الدعم اللازم للشباب، والتعرف على آرائهم وأفكارهم، وابتكار الحلول اللازمة لتفعيل المشاركة الإيجابية للكفاءات الشابة في الهيئة في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة».

وأضاف «يمثل مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار الأمثل في الطاقات الشابة، إذ أننا في الهيئة نعد الشباب القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، فشباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في عملية التنمية المستدامة التي تتبناها قيادتنا الرشيدة، ونحرص كل الحرص على تفعيل دورهم البنّاء، تحقيقاً لخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكّنين ملؤهم الفخر والسعادة».