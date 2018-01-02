فواز مشعل: انتظروا «الأزرق» على منصات التتويج بعد 3 سنوات

الكويت (الاتحاد)

وسط أمواج المد والجزر التي تشهدها الكرة الكويتية، والتجاذبات والتكتلات التي تميز العمل في المجال الرياضي خلال الفترة الأخيرة، يعمل الشيخ فواز مشعل الصباح نائب رئيس اتحاد الكرة، في صمت، ويسابق الزمن لتقديم وصفة علاج الكرة الكويتية، ولم شمل الكيان الرياضي الذي أنهكته الخلافات، حتى يتعافى الأزرق ويعود إلى مكانه الطبيعي، وتدور عجلة اللعبة على أسس صحيحة وسليمة، وتحلق إلى آفاق أوسع بما يلبي طموحات الجماهير الكويتية العاشقة للساحرة المستديرة.

«الاتحاد» التقت الشيخ فواز مشعل الصباح، فتحدث بتفاؤل كبير وثقة عالية عن قدرة الأيام المقبلة على حمل الخير الكثير للكرة الكويتية، وأن يكون للجهود المبذولة حالياً صدى إيجابي في تصحيح مسار اللعبة، والانطلاقة من جديد بخطة واضحة المعالم وأهداف مرسومة بدقة.

وكشف الصباح عن تركيزه حالياً لإعداد استراتيجية شاملة لتطوير الكرة الكويتية خلال السنوات الأربع المقبلة، يقدمها خلال شهر لاتحاد الكرة من أجل مناقشتها واعتمادها، حيث ترتكز على العمل بالمراحل السنية والاهتمام بالمنتخبات من الناشئين إلى الأول، والتوجه إلى العمل المؤسسي من خلال تطوير دوري المدارس بالتنسق مع وزارة التريبة والتعليم، إلى جانب دعم الأندية فنياً ومادياً لتطوير إمكانياتها، بالإضافة إلى استحداث دوري خاص بالمناطق يساهم في توسيع القاعدة ودعم كرة القدم للجميع.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الكويتي، أنه تقدم برؤية تطويرية لكرة القدم بالكويت، إلى الهيئة العامة للرياضة قبل دخوله مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، وقال: نالت تلك الرؤية الإشادة والتشجيع، إلا أن إيقاف النشاط حال دون تطبيقها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تبدو إيجابية من أجل البدء بتنفيذ هذه الاستراتيجية بعد اعتمادها رسمياً.