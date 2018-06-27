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الجابر يلتقي وزيرة خارجية كوريا الجنوبية وقادة قطاع الأعمال

الإمارات وكوريا تبحثان فرص تعزيز التعاون في الاقتصاد والطاقة
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تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها أمس، بمعالي كانغ كيونغ هوا، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية وذلك خلال زيارة يقوم بها لسيؤول تهدف إلى توثيق العلاقات الاقتصادية وفي مجال الطاقة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية واستكشاف فرص النمو في أسواق قطاع الطاقة.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات قيادة دولة الإمارات إلى حكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، وأشاد بالتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية والتي تمتد لما يقرب من 40 عاماً، مؤكداً حرص الدولة على تقويتها وتعميقها.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، لا سيما في قطاع الطاقة.

كما اجتمع معاليه خلال زيارته لسيؤول بـ«إم جونغ سوك»، كبير مستشاري الرئيس الكوري، وعدد من قادة كبريات الشركات والمؤسسات الصناعية الكورية العاملة في قطاعات النفط والغاز والتكنولوجيا والأعمال الهندسية من ضمنهم: جين سو هو، رئيس مؤسسة «جى أس كالتكس»، وشين دونج بن، الرئيس التنفيذي لشركة «لوت كيميكال»، وشي تاي وون، رئيس شركة «أس كي إنوفيشين»، وكيم جون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أس كي إنوفيشين»، وكيم جونج راي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الكورية، وسونج آن شوي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سامسونج الهندسية.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «تأتي هذه الزيارة تماشياً مع توجيهات القيادة بترسيخ ومد جسور التعاون المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم، كما تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات وأدنوك للشراكة طويلة الأمد مع كوريا الجنوبية، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد والطاقة التي ساهمت في تعميق العلاقات بين البلدين وزيادة فرص الشراكات والاستثمارات التي تساهم في تحقيق علاقات اقتصادية مستدامة». ... المزيد
     
 

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