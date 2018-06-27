الإمارات وكوريا تبحثان فرص تعزيز التعاون في الاقتصاد والطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها أمس، بمعالي كانغ كيونغ هوا، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية وذلك خلال زيارة يقوم بها لسيؤول تهدف إلى توثيق العلاقات الاقتصادية وفي مجال الطاقة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية واستكشاف فرص النمو في أسواق قطاع الطاقة.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات قيادة دولة الإمارات إلى حكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، وأشاد بالتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية والتي تمتد لما يقرب من 40 عاماً، مؤكداً حرص الدولة على تقويتها وتعميقها.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، لا سيما في قطاع الطاقة.

كما اجتمع معاليه خلال زيارته لسيؤول بـ«إم جونغ سوك»، كبير مستشاري الرئيس الكوري، وعدد من قادة كبريات الشركات والمؤسسات الصناعية الكورية العاملة في قطاعات النفط والغاز والتكنولوجيا والأعمال الهندسية من ضمنهم: جين سو هو، رئيس مؤسسة «جى أس كالتكس»، وشين دونج بن، الرئيس التنفيذي لشركة «لوت كيميكال»، وشي تاي وون، رئيس شركة «أس كي إنوفيشين»، وكيم جون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أس كي إنوفيشين»، وكيم جونج راي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الكورية، وسونج آن شوي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سامسونج الهندسية.