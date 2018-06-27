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«دائرة التنمية» و«الأنظمة والخدمات الذكية» تتعاونان لتنفيذ الخطة الاقتصادية للإمارة

أبوظبي تطلق منظومة للتراخيص الفورية
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تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أمس، بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية نظام «إصدار الترخيص الاقتصادي» على مستوى إمارة أبوظبي عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، بما يمكن المستثمر الدخول في نظام «تم» وإتمام معاملة إصدار الترخيص الاقتصادي من بدايتها وحتى نهايتها ليتمكن من الحصول على الرخصة الاقتصادية، بشكل فوري بالإضافة لحصوله على العديد من المخرجات الأخرى المرافقة للترخيص والتي يتم إصدارها بشكل استباقي مع الرخصة.

ويتمكن المستثمر من خلال منظومة «تم»، من ترخيص 90% من الأنشطة الاقتصادية بشكل فوري دون الحاجة للرجوع إلى الجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات المطلوبة منها.

وتمكّن منصة «تم» المستثمر في إمارة أبوظبي، من إنهاء جميع معاملاته الحكومية المتعلقة بإصدار الترخيص الاقتصادي وذلك بعد إتمامه عملية تأجير محله التجاري وتوثيق العقد لدى المكتب العقاري.

وتقتصر رحلة المستثمر نحو إصدار ترخيص اقتصادي لنشاطه الاستثماري، على التسجيل بنظام الدخول الذكي (Smart Pass) الخاص بموقع دائرة التنمية الاقتصادية، واختيار باقة «تم» التي ستمكنه من الاستعانة بمحرك البحث الآلي لحجز الاسم التجاري، وإدخال تفاصيل الشركة ومعلومات الشركاء وإصدار عقد التأسيس ودفع رسوم حجز الاسم التجاري والحصول على الموافقة المبدئية للأفراد، تمهيداً لاستلام الإشعار بالموافقات المطلوبة ودفع جميع الرسوم المستحقة للحصول على الرخصة، دون الحاجة لزيارة أي مركز خدمة حكومي وإصدار وثائق ورقية.

وأكد معالي سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي أن إطلاق رحلة إصدار التراخيص الاقتصادية في أبوظبي عبر منظومة «تم» يأتي في إطار حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي تعكف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تنفيذها خلال العام الجاري بتوجيه من اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وذلك ضمن الحزمة الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بهدف تسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ... المزيد
     
 

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