«إيدلمان»: إجراءات التحفيز الحكومي تزيد الثقة بالاقتصاد الإماراتي

سيد الحجار (أبوظبي)

تسهم الإجراءات والقرارات الاستراتيجية التي تم إقرارها مؤخرا بهدف تحفيز الاقتصاد الإماراتي وتسهيل إجراءات الاستثمار في زيادة معدلات الثقة في الاقتصاد الوطني، بحسب جوني موليفان مدير استشارات العلاقات العامة بشركة إيدلمان الإمارات.

وقال موليفان، خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي أمس إن حكومة دولة الإمارات قامت مع بداية عام 2018 ببدء العمل على مجموعة من القرارات والإجراءات التي انعكست بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الدولة والمجتمع ككل، تشمل هذه المبادرات خططاً طويلة الأمد واستراتيجيات ومبادرات مثل المبادرة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، ورؤية دولة الإمارات 2021.

وأضاف: تنظر شركة إيدلمان نظرة تفاؤل تجاه مستوى الثقة العامة بالحكومة في دولة الإمارات، حيث إن المؤشرات الحالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام تؤكد سير الحكومة في المسار الصحيح، ويتوقع أن يكون لذلك انعكاسات إيجابية على مختلف قطاعات الدولة، ومن هنا يتوقع مؤشر إيدلمان العالمي تقدماً محتملاً لدولة الإمارات في مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2019 حيث يتوقع تعزيز الثقة على مستوى القطاعات الأربعة جميعها وهي الحكومة والأعمال والمؤسسات غير الحكومية والإعلام.