«إيدلمان»: إجراءات التحفيز الحكومي تزيد الثقة بالاقتصاد الإماراتي

سيد الحجار (أبوظبي)
تسهم الإجراءات والقرارات الاستراتيجية التي تم إقرارها مؤخرا بهدف تحفيز الاقتصاد الإماراتي وتسهيل إجراءات الاستثمار في زيادة معدلات الثقة في الاقتصاد الوطني، بحسب جوني موليفان مدير استشارات العلاقات العامة بشركة إيدلمان الإمارات.
وقال موليفان، خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي أمس إن حكومة دولة الإمارات قامت مع بداية عام 2018 ببدء العمل على مجموعة من القرارات والإجراءات التي انعكست بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الدولة والمجتمع ككل، تشمل هذه المبادرات خططاً طويلة الأمد واستراتيجيات ومبادرات مثل المبادرة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، ورؤية دولة الإمارات 2021.
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