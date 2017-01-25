«حديد الإمارات» تنتج ‬6024 ‬طناً ‬من ‬الحزم ‬الحديدية ‬للتشكيل خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)
أنهت شركة «حديد الإمارات» العام 2016 بتسجيل رقم قياسي جديد للإنتاج تجاوز إنتاجها السابق في وحدة صهر الحديد الثانية (SMP2) لتصل إلى 40 صبة حديد في اليوم بما يعادل 6024 طناً من الحزم الحديدية للتشكيل، محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً على مستوى عالمي بالنسبة إلى فرن القوس الكهربائي سعة 150 طناً.
وأعلنت حديد الإمارات عن تسجيل زيادة في إنتاج وحدة الدرفلة الخامسة لحديد التسليح لتزيد على 500 ألف طن خلال العام 2016.
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وسجلت وحدتا الصهر الثانية والثالثة زيادة قدرها 8% و8.5% على الترتيب خلال العام 2016.
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