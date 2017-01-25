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إنتاج مصانع الاختزال المباشر يرتفع 9%

«حديد الإمارات» تنتج ‬6024 ‬طناً ‬من ‬الحزم ‬الحديدية ‬للتشكيل خلال 2016
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أنهت شركة «حديد الإمارات» العام 2016 بتسجيل رقم قياسي جديد للإنتاج تجاوز إنتاجها السابق في وحدة صهر الحديد الثانية‏‭ (‬SMP2‭) ‬لتصل ‬إلى ‬40 ‬صبة ‬حديد ‬في ‬اليوم ‬بما ‬يعادل ‬6024 ‬طناً ‬من ‬الحزم ‬الحديدية ‬للتشكيل، محققة ‬بذلك ‬رقماً ‬قياسياً ‬جديداً ‬على ‬مستوى ‬عالمي ‬بالنسبة إلى فرن ‬القوس ‬الكهربائي ‬سعة ‬150 ‬طناً.

و‬أعلنت ‬حديد ‬الإمارات ‬عن ‬تسجيل ‬زيادة ‬في ‬إنتاج ‬وحدة ‬الدرفلة ‬الخامسة ‬لحديد ‬التسليح ‬لتزيد ‬على ‬500 ‬ألف طن ‬خلال ‬العام ‬2016.

وقفز إنتاج مصانع الاختزال المباشر خلال العام 2016 بزيادة قدرها 9% مقارنةً بالعام 2015، بينما شهدت مصانع الدرفلة زيادة بلغت 6.2% لوحدة الدرفلة الثانية لحديد التسليح و7.7% لوحدة الدرفلة الخامسة لحديد التسليح.

وسجلت وحدتا الصهر الثانية والثالثة زيادة قدرها 8% و8.5% على الترتيب خلال العام 2016.

بينما بلغ الإنتاج الكلي لشركة حديد الإمارات حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 510 ألف طن من لفائف أسلاك الحديد، و2068 ألف طن من حديد التسليح و547 ألف طن من المقاطع الإنشائية بما فيها اللوائح الارتكازية. ... المزيد
     
 

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