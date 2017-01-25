«حديد الإمارات» تنتج ‬6024 ‬طناً ‬من ‬الحزم ‬الحديدية ‬للتشكيل خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)

أنهت شركة «حديد الإمارات» العام 2016 بتسجيل رقم قياسي جديد للإنتاج تجاوز إنتاجها السابق في وحدة صهر الحديد الثانية‏‭ (‬SMP2‭) ‬لتصل ‬إلى ‬40 ‬صبة ‬حديد ‬في ‬اليوم ‬بما ‬يعادل ‬6024 ‬طناً ‬من ‬الحزم ‬الحديدية ‬للتشكيل، محققة ‬بذلك ‬رقماً ‬قياسياً ‬جديداً ‬على ‬مستوى ‬عالمي ‬بالنسبة إلى فرن ‬القوس ‬الكهربائي ‬سعة ‬150 ‬طناً.

و‬أعلنت ‬حديد ‬الإمارات ‬عن ‬تسجيل ‬زيادة ‬في ‬إنتاج ‬وحدة ‬الدرفلة ‬الخامسة ‬لحديد ‬التسليح ‬لتزيد ‬على ‬500 ‬ألف طن ‬خلال ‬العام ‬2016.

وقفز إنتاج مصانع الاختزال المباشر خلال العام 2016 بزيادة قدرها 9% مقارنةً بالعام 2015، بينما شهدت مصانع الدرفلة زيادة بلغت 6.2% لوحدة الدرفلة الثانية لحديد التسليح و7.7% لوحدة الدرفلة الخامسة لحديد التسليح.

وسجلت وحدتا الصهر الثانية والثالثة زيادة قدرها 8% و8.5% على الترتيب خلال العام 2016.