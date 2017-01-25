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«الإنشاءات البترولية» تنفذ 17 قاعدة لمنصات نفطية تابعة لـ«أرامكو»
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017

هاشم المحمد(أبوظبي)

بدأت شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية» تنفيذ 17 قاعدة لمنصات نفطية تابعة لـ«أرامكو» في الحقلين البحريين «بري» و«مرجان» السعوديين.

وقال المهندس عقيل عبدالله ماضي الرئيس التنفيذي لشركة «الإنشاءات البترولية» في تصريح لـ«الاتحاد» إنه بعد ترسية عقد التنفيذ بدأت الشركة في الأعمال الهندسية وفي تجهيز الموقع، وقطعت فيهما شوطاً متقدماً، وبدأت عمليات توفير الدعم والموارد اللوجيستية والتقنية والبشرية للمشروع، وأعمال الشراء والنقل والتوريد لبدء التصنيع، بهدف إنشاء 9 قواعد منصات نفطية في حقل بري، و8 قواعد منصات نفطية في حقل مرجان السعوديين.

وأضاف عقيل ماضي أنه يتوقع بدء عمليات التصنيع في الربع الأول من العام الجاري، على أن يتم تسليم المشروع في نهاية 2017، حسب الموعد المتفق عليه.

وأوضح ماضي أن العقدين الجديدين يأتيان في إطار اتفاقية الشراكة طويلة الأمد وقعتها كلتا الشركتين في أكتوبر الماضي لتنفيذ برامج «أرامكو» السعودية لتطوير حقول النفط والغاز المغمورة في المنطقــة السعــوديـة بالخليــج العربي.

وكانت «أرامكو» وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 6 سنوات مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية و4 شركات عالمية أخرى تعمل بالمجال نفسه، وبموجب هذه الاتفاقيات طويلة الأجل، سيضطلع المقاولون بمسؤولية تسليم عدد كبير من منصات إنتاج النفط والغاز في المناطق المغمورة، ومنصات التجميع، والكابلات، وجميع المرافق والتجهيزات التي تتطلبها خطط الإنتاج الحالية للحقول المغمورة لأرامكو السعودية. ... المزيد
     
 

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