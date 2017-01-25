هاشم المحمد(أبوظبي)

بدأت شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية» تنفيذ 17 قاعدة لمنصات نفطية تابعة لـ«أرامكو» في الحقلين البحريين «بري» و«مرجان» السعوديين.

وقال المهندس عقيل عبدالله ماضي الرئيس التنفيذي لشركة «الإنشاءات البترولية» في تصريح لـ«الاتحاد» إنه بعد ترسية عقد التنفيذ بدأت الشركة في الأعمال الهندسية وفي تجهيز الموقع، وقطعت فيهما شوطاً متقدماً، وبدأت عمليات توفير الدعم والموارد اللوجيستية والتقنية والبشرية للمشروع، وأعمال الشراء والنقل والتوريد لبدء التصنيع، بهدف إنشاء 9 قواعد منصات نفطية في حقل بري، و8 قواعد منصات نفطية في حقل مرجان السعوديين.

وأضاف عقيل ماضي أنه يتوقع بدء عمليات التصنيع في الربع الأول من العام الجاري، على أن يتم تسليم المشروع في نهاية 2017، حسب الموعد المتفق عليه.

وأوضح ماضي أن العقدين الجديدين يأتيان في إطار اتفاقية الشراكة طويلة الأمد وقعتها كلتا الشركتين في أكتوبر الماضي لتنفيذ برامج «أرامكو» السعودية لتطوير حقول النفط والغاز المغمورة في المنطقــة السعــوديـة بالخليــج العربي.