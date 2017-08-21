«إنفوسيس» الهندية تعيد شراء أسهم بملياري دولار

نيودلهي (د ب ا)

ذكرت شركة إنفوسيس الهندية لتكنولوجيا المعلومات أنها ستعيد شراء أسهم قيمتها 130 مليار روبية (ملياري دولار) بعد يوم من استقالة رئيسها التنفيذي فيشال سيكا إثر خلافات مع مؤسسي الشركة. ويشمل عرض إعادة الشراء ما يصل إلى 113 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة 1.150 روبية للسهم الواحد، أي ما يعادل 4.92%من رأس المال المدفوع.

وقالت الشركة إن من المقرر الانتهاء من هذه العملية قبل مارس 2018. وعانت صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية من التباطؤ في الأسواق العالمية، حيث اكتسبت المشاعر الحمائية ومناهضة العولمة زخما في الولايات المتحدة وعبر أوروبا. وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلنت تاتا للخدمات الاستشارية، وهى الشركة الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات في الهند، أنها ستشتري أسهما بقيمة 160 مليار روبية. وعمليات إعادة شراء الأسهم هي طريقة لتقليل التكاليف التي تتحملها الشركات مع تقلص حجم الأعمال في حين تعد مكافأة للمستثمر. وانخفضت أسهم إنفوسيس بنسبة 10٪ تقريبا بعد استقالة سيكا. ويقدم أول عرض شراء للشركة للمساهمين مخرجا من خلال تقديم سعر أعلى بكثير من سعر إغلاق يوم الجمعة للسهم الواحد الذي بلغ 85 .020 .1 روبية.